Harán más millas de muro

AUSTIN, Texas

Después de aprobar más de 5 mil millones de dólares para esfuerzos de seguridad fronteriza estatal en la sesión regular, el Senado agregó otros 1.5 mil millones en la sesión del martes, casi todos están destinados a construir más millas del muro permanente entre Texas y México.

La autora de la SB 6 y senadora de Houston, Joan Huffman dijo que el Estado debe continuar llenando el vacío dejado por la inacción del gobierno federal en la frontera. "El estado de Texas ha dado un paso al frente para proteger a los tejanos, y yo diría que también para proteger al resto de Estados Unidos", dijo. "Desde el inicio de la Operación Estrella Solitaria [en 2021], el estado ha comprometido más de $10 mil millones para la seguridad fronteriza y el presupuesto que aprobamos en mayo asigna $5,1 mil millones para la seguridad fronteriza sólo para el bienio actual". El presupuesto de la sesión ordinaria incluía más de 600 millones de dólares para la construcción del muro. Este nuevo dinero elevará el total a 2.100 millones de dólares para el bienio.

El Proyecto de Ley 6 fue aprobado con una votación de 17 a 11 y ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde los legisladores aprobaron un proyecto de ley similar que dedicaría la totalidad de los $1,500 millones a la construcción de la barrera fronteriza.

El SB 6, patrocinado por la senadora estatal Joan Huffman, republicana por Houston, reservaría $40 millones para "gastos y costos de horas extras" para aumentar la presencia policial en Colony Ridge "para preservar la seguridad pública".

El resto del dinero se destinaría a seguir construyendo una barrera en la frontera de 1,200 millas entre Texas y México.

La SB 6, de la senadora Joan Huffman, agregaría otros $1.5 mil millones para la construcción del muro fronterizo.

El dinero se sumaría a al menos otros $1,500 millones en contratos que el Estado ha emitido desde septiembre de 2021 para construir unas 40 millas de barrera fronteriza. Hasta agosto, Texas sólo había erigido 10 millas de barrera de bolardos de acero en los condados de Starr, Cameron, Val Verde y Webb.

Colony Ridge, un enorme desarrollo residencial al Norte de Houston que su desarrollador estima alberga a unas 50 mil personas, ha crecido de manera constante durante más de una década. Llamó la atención de Abbott y los legisladores republicanos después de que publicaciones de extrema derecha publicaran artículos que describían el desarrollo como un "imán para inmigrantes ilegales".

El director del Departamento de Seguridad Pública, Steve McCraw, dijo durante una reunión del comité de la Cámara de Representantes a principios de este mes que las preocupaciones de Abbott de que la subdivisión era una "zona prohibida" y que era demasiado peligrosa para que las fuerzas del orden patrullaran eran infundadas.

"No existe una zona prohibida en Texas", dijo McCraw. "Obviamente hablamos con el sheriff... y él nos aseguró que ese no era el caso. Ciertamente nuestro sargento no lo creía así. Nuestros policías pueden ir a cualquier parte".





La construcción de muros a lo largo del Río Grande plantea una serie de desafíos. Históricamente, la Legislatura ha valorado mucho los derechos de propiedad privada y ha prohibido sistemáticamente el uso del dominio eminente para apropiarse de propiedades para el muro. Esto significa que el Estado sólo puede construir cuando los propietarios privados dan permiso, y no todos lo hacen. John Raff, subdirector de la Comisión de Instalaciones de Texas, la agencia que supervisa el proyecto, dijo que el estado ha obtenido derechos de uso de suelo para unas 60 millas del muro, y se espera el cierre de servidumbres por otras 50 millas el próximo año. Hasta ahora, dijo, el estado ha construido 12 millas de muro a un costo de alrededor de $30 millones por milla. Esto se suma a los 180 kilómetros de muro ya construidos por el gobierno federal, dijo Raff.

El lunes, el director ejecutivo del DPS, Steve McCraw, dijo a los miembros del comité de Finanzas que su agencia no ha observado actividad significativa o inusual de cárteles o tráfico de drogas y no hay áreas donde el DPS o la policía local tengan miedo de ir. "Podría presentar un gran argumento de que en las áreas donde operamos aquí (misma población, demografía similar) el crimen es sustancialmente mayor aquí en Austin que en esta comunidad en particular", dijo.

McCraw dijo que el DPS actualmente mantiene una presencia de alrededor de 40 agentes en la región, para complementar a los diez ayudantes del sheriff del condado de Liberty dedicados a operaciones regulares de aplicación de la ley en el desarrollo Colony Ridge de 60 millas cuadradas. Huffman dijo el martes que el DPS tiene amplia libertad para utilizar el dinero previsto en el proyecto de ley en otras operaciones de seguridad fronteriza si consideran que son innecesarios soldados adicionales asignados a Colony Ridge.