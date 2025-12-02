Detienen a un hombre con ´meta´ en Hidalgo

Un ciudadano mexicano fue arrestado en el puerto de entrada de Hidalgo tras descubrirse que transportaba más de 100 libras (45 kg) de metanfetamina oculta dentro de los tanques de combustible de su vehículo.

¿Cómo ocurrió el arresto en el puerto de Hidalgo?

Roberto Carlos Ricardi Gregorio, nacido en 1999, fue detenido el viernes luego de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaran irregularidades durante una inspección secundaria en el Puente Internacional Hidalgo.

De acuerdo con la denuncia penal, los oficiales utilizaron una herramienta de fibra óptica y posteriormente un canino detector (K-9), que alertó sobre la posible presencia de drogas en una camioneta Ford.

Al revisar físicamente el vehículo, encontraron 46 paquetes dentro del tanque de gasolina, con un peso total de 103 libras (46.7 kg). La sustancia cristalina blanca dio positivo preliminar para metanfetamina en pruebas de campo.

Detalles confirmados sobre el caso de metanfetamina

Durante su declaración, Ricardi admitió ante las autoridades que sabía que el vehículo contenía narcóticos y que los transportaba a cambio de una ganancia económica.

El lunes por la mañana, Ricardi compareció ante la jueza magistrada federal Nadia S. Medrano en el tribunal de McAllen para su audiencia inicial. (Con información de El Monitor)

Acciones de la autoridad tras el descubrimiento de drogas

Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que se tomen medidas adicionales en relación con el tráfico de drogas en la región.