Hacen reparaciones en autopista en San Benito

Una parte de la autopista en San Benito permanecerá cerrada a partir de esta semana por mejoras viales. A partir de hoy, se realizarán reparaciones en los carriles en dirección norte de la Carretera Federal 77, entre PFC Juan G. Garza Jr. Rd. y Sherer Rd., en esta ciudad.

Equipos del Departamento de Transporte de Texas reemplazarán las señales de tránsito y los cimientos en la zona de obras, lo que provocará el cierre de carriles y rampas.