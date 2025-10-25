Alcanza máximo histórico matrícula en universidades

AUSTIN, TX.- La matrícula de estudiantes en las universidades de Texas alcanzó un máximo histórico de 1,6 millones este otoño, según un análisis preliminar publicado por la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas.

Las cifras abarcan a estudiantes de pregrado, posgrado y programas profesionales matriculados en las instituciones de educación superior públicas y privadas del estado. La matrícula en general aumentó un 4,7 % en comparación con el otoño de 2024. Las instituciones privadas experimentaron el mayor aumento, con un 6,7 %. Por primera vez, el número total superó las cifras prepandemia en cada sector de la educación superior (salud, profesional, público y privado).

Texas tenía aproximadamente 1.560.000 estudiantes matriculados en otoño de 2019, pero esa cifra se redujo a casi 1.490.000 para otoño de 2021 debido a las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, las instituciones de educación superior se han recuperado de forma constante.

"Las cifras récord de matrícula impulsarán los continuos esfuerzos del estado para construir un Texas con un alto nivel de talento y una fuerza laboral cada vez más capacitada", declaró el Comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser. "La colaboración entre los líderes estatales, la THECB y las instituciones de educación superior está orientada a ayudar a nuestros estudiantes a progresar en la economía texana en rápido crecimiento".

Varias de las universidades más grandes de Texas registraron una matrícula récord este año. La Universidad de Texas en Austin matriculó a 55,000 estudiantes en otoño de 2025, la cifra más alta de su historia. Esto incluyó una generación de 9,900 estudiantes de primer año que ingresaron a la universidad por primera vez, un 7.5% más que el año anterior. UT-Austin recibió más de 90,000 solicitudes para el semestre de otoño de 2025, un aumento del 24.4% con respecto a 2024 y un incremento del 51% con respecto a 2022.

"La experiencia estudiantil es importante", declaró Miguel Wasielewski, vicerrector sénior de Gestión de Matrícula de UT-Austin, en un comunicado . "Hemos controlado intencionalmente nuestro ritmo de crecimiento para asegurarnos de que la proporción profesorado-alumno, la selección de cursos, las instalaciones y los recursos permitan que cada estudiante tenga una experiencia única y atractiva dentro y fuera del aula, lo que contribuye a su rendimiento académico".

El Sistema Universitario Estatal de Texas anunció que la matrícula superó los 100,000 estudiantes este otoño, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2024. La Universidad Estatal de Texas registró el mayor aumento, pasando de aproximadamente 40,000 estudiantes en otoño de 2024 a aproximadamente 44,500 este año. El Sistema Universitario Estatal de Texas también incluye la Universidad Lamar, la Universidad Estatal Sam Houston, la Universidad Estatal Sul Ross, el Lamar State College Orange, el Lamar State College Port Arthur y el Instituto Tecnológico Lamar.

La Universidad Tecnológica de Texas también reportó un aumento en la matrícula de otoño por cuarto año consecutivo. La universidad también matriculó a más de 7,600 estudiantes de primer año, la clase de primer año más numerosa de su historia. La Universidad Estatal Angelo superó los 12,000 estudiantes por primera vez, frente a los aproximadamente 11,500 del otoño de 2024. El mayor aumento se debió a la matrícula de estudiantes internacionales, que aumentó casi un 20%.

"La combinación de agregar programas de grado en demanda que ayuden a abordar las necesidades de la industria, fuertes esfuerzos de marketing y reclutamiento, y programas de retención innovadores está aumentando nuestra inscripción y asegurando que nuestros estudiantes persistan hasta la graduación", dijo el presidente de Angelo State, Ronnie Hawkins, en un comunicado.

Sin embargo, algunas universidades estatales han visto sus recursos limitados debido al creciente número de estudiantes en el campus. La Universidad Texas A&M suspendió el crecimiento de la matrícula de pregrado durante al menos cinco años en enero, después de que un estudio universitario revelara que la infraestructura del campus se estaba desmoronando bajo la presión.

Durante la pausa, Texas A&M planea invertir en recuperar el nivel de su alumnado, que alcanzó los 81,000 este año. Los administradores añadirán alrededor de 2,500 plazas, comprarán nuevos autobuses, construirán comedores y espacios de estudio, e investigarán planes para prepararse para el crecimiento futuro.

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas finalizará los números de inscripción a finales de este año.

EL DATO