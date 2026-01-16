Floreciente industria de la marihuana medicinal

SAN ANTONIO, Texas

Después de que los legisladores frenaron la expansión durante años, se prevé que la industria de la marihuana medicinal de Texas vea a más operadores de marihuana entrar en funcionamiento, los actuales abrir más instalaciones y más tejanos inscribirse en el programa este año.

En septiembre, Texas implementó oficialmente la expansión más significativa de su programa de marihuana medicinal, el Programa de Uso Compasivo de Texas, desde su lanzamiento en 2015. Esta expansión añade nuevas condiciones que califican, como dolor crónico, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, traumatismo craneoencefálico y enfermedad terminal. También agregó más opciones de tratamiento, como inhaladores recetados, límites más altos de THC y mejor acceso a dispensarios en todo el estado. La expansión también aumentará el número de distribuidores de marihuana de tres a quince.

Los legisladores promulgaron estos cambios después de que los distribuidores del programa dijeran que las estrictas regulaciones estatales sobre las cantidades de THC, ubicaciones, cultivo y más obstaculizaban el crecimiento del programa y, de hecho, contribuyeron a que perdieran pacientes en favor de productos de cáñamo más baratos, más accesibles y diversos.

"Lo que encareció el TCUP en el pasado fue el hecho de que se trataba de un programa de nicho con una enorme carga regulatoria. Ahora, al expandir el programa, el costo de la regulación se reduce y, por lo tanto, el costo marginal de los productos disminuirá con el tiempo", afirmó Nico Richardson, director ejecutivo de Texas Original, una empresa de marihuana medicinal del centro de Texas.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que, para finales de 2025, 135, 470 pacientes estaban inscritos en el Registro de Uso Compasivo por sus médicos, aproximadamente un 32% más que el año anterior. Los distribuidores lo atribuyen a la noticia de la creciente expansión.

La ley beneficia inmediatamente a las tres organizaciones dispensadoras del estado: Texas Original, Goodblend y Fluent. Dado que estas empresas venden principalmente sus productos en línea, ninguna ha abierto más tiendas aún, pero sí han creado más sucursales en todo el estado para almacenar sus productos, lo que permite que sean más económicos y se entreguen a los clientes con mayor rapidez. Antes de la ley, las empresas tenían que devolver el producto al dispensario original todos los días, lo que aumentaba los gastos generales.

"Estamos planeando tener una ubicación satélite en las 11 regiones de salud pública dentro de los próximos seis meses", dijo Richardson.

Texas Original también se mudó de una instalación de 7.700 pies cuadrados a su nueva sede de 75.000 pies cuadrados en Bastrop para cultivar más cepas de marihuana y ampliar sus opciones de productos.

Goodblend, con sede en Austin, ha abierto su primera sucursal satélite en San Antonio que permite la recogida el mismo día y planea expandirse más hacia Texas para llegar a ubicaciones remotas.

"También estamos trabajando en una serie de nuevos productos y formatos relacionados con la vaporización y esperamos tener algo listo en los próximos seis meses", dijo Jervonne Singletary, portavoz de Goodblend.

Además, pronto se sumarán más operadores de marihuana medicinal a los tres existentes. Uno de los aspectos más destacados de la expansión es la incorporación de 12 organizaciones de dispensación autorizadas para el 1 de abril, según lo estipulado en el Proyecto de Ley 46 de la Cámara de Representantes .

La primera fase ya está en marcha, y el DPS ha otorgado licencias condicionales a nueve empresas. Estas nueve empresas no están autorizadas a cultivar, fabricar, distribuir ni vender ningún producto de cannabis hasta que el departamento otorgue la aprobación final, según Sheridan Nolen, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

A las organizaciones dispensadoras se les asignará una región sanitaria. "Además, el Proyecto de Ley 46 de la Cámara de Representantes no permite que las organizaciones dispensadoras operen más de una sucursal en una misma región sanitaria hasta que operen al menos una sucursal en cada región sanitaria", explicó Nolen.

La mayoría de estos distribuidores operan en mercados de cannabis fuera de Texas y se espera que aprovechen los recursos existentes para comenzar rápidamente aquí.

"Tras obtener la Licencia de Organización Dispensadora Condicional en diciembre, seguimos colaborando con las principales partes interesadas en todos los pasos necesarios del proceso", declaró George Archos, fundador y director ejecutivo de Verano, con sede en Chicago, que prestará servicios a la región de salud pública 10 del oeste de Texas. "Estamos deseando plantar plantas cultivadas en Texas por tejanos y entregadas a pacientes de todo el estado, de conformidad con la ley".





Nuevas oportunidades

En diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la reclasificación de la marihuana de una droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD, a la Lista III, como la ketamina y algunos esteroides.

En 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal determinó que la marihuana tiene un uso médico aceptable después de descubrir que los profesionales de la salud en 43 jurisdicciones están autorizados a recomendar el uso médico de la marihuana a más de 6 millones de pacientes registrados para al menos 15 afecciones médicas.

La reclasificación no legaliza la marihuana recreativa en todo el país. Sin embargo, modifica su regulación, eliminando barreras a la investigación científica, reduciendo la carga fiscal de la industria y mejorando el acceso a los servicios bancarios.



