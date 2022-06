Marchan por ley de armas: Regresa con gran impuso 'Marcha por nuestras vidas'

La segunda manifestación March For Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas) se llevará a cabo el sábado frente al Monumento a Washington, sucesora de la marcha de 2018 organizada por estudiantes que protestaron después del tiroteo masivo en una escuela secundaria en Parkland, Florida.

Ahora, con los recientes tiroteos desde Uvalde, Texas , hasta Buffalo, Nueva York , que devolvieron el control de armas a la conversación nacional, los organizadores de los eventos de este fin de semana dicen que es el momento adecuado para renovar su impulso por una reforma nacional.

"En este momento estamos enojados", dijo Mariah Cooley, miembro de la junta de March For Our Lives y estudiante de último año en la Universidad Howard de Washington. "Esta será una demostración para demostrar que nosotros, como estadounidenses, no nos detendremos en el corto plazo hasta que el Congreso haga su trabajo. Y si no, los expulsaremos".

Se pronostica que alrededor de 50,000 participantes asistirán al Distrito de Columbia, con pronóstico de lluvia. Eso es mucho menos que la marcha original, que llenó el centro de Washington con más de 200,000 personas. Esta vez, los organizadores se están enfocando en realizar marchas más pequeñas en aproximadamente 300 lugares.

"Queremos asegurarnos de que este trabajo se lleve a cabo en todo el país", dijo Daud Mumin, copresidente de la junta directiva de la marcha y recién graduado de Westminster College en Salt Lake City. "Este trabajo no se trata solo de DC, no se trata solo de senadores".

La protesta llega en un momento de renovada actividad política sobre las armas y un momento crucial para una posible acción en el Congreso.

Los sobrevivientes de tiroteos masivos y otros incidentes de violencia armada presionaron a los legisladores y testificaron en el Capitolio esta semana. Entre ellos estaba Miah Cerrillo, una niña de 11 años que sobrevivió al tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas . Ella le dijo a los legisladores cómo se cubrió con la sangre de un compañero de clase muerto para evitar que le dispararan.

El martes, el actor Matthew McConaughey apareció en la sala de reuniones de la Casa Blanca para presionar por una legislación sobre armas e hizo comentarios muy personales sobre la violencia en su ciudad natal de Uvalde.

La Cámara aprobó proyectos de ley que elevarían el límite de edad para comprar armas semiautomáticas y establecerían leyes federales de "bandera roja" . Pero tales iniciativas tradicionalmente se han estancado o se han suavizado mucho en el Senado. Los senadores demócratas y republicanos esperaban llegar a un acuerdo esta semana sobre un marco para abordar el tema y hablaron el viernes, pero no habían anunciado un acuerdo a primera hora de la tarde.

Mumin se refirió al Senado como "donde la acción sustantiva va a morir", y dijo que la nueva marcha está destinada a enviar un mensaje a los legisladores de que la opinión pública sobre el control de armas está cambiando bajo sus pies. "Si no están de nuestro lado, habrá consecuencias: votarlos para que dejen el cargo y hacer de sus vidas un infierno cuando estén en el cargo", dijo.

El movimiento March for Our Lives nació de la masacre cuando 14 estudiantes y tres miembros del personal fueron baleados el 14 de febrero de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School cerca de Fort Lauderdale, Florida, por un ex estudiante.

CABILDEAN EN PERSONA

Los estudiantes sobrevivientes organizaron viajes en autobús a la capital del estado para cabildear en persona y lograron presionar al gobierno estatal dominado por los republicanos para contrarrestar la influencia de la Asociación Nacional del Rifle y aprobar medidas sustanciales contra la violencia armada.

Rick Scott, republicano, promulgó una legislación que prohibía los aceleradores de disparos, elevaba la edad para comprar armas a 21 años, imponía un período de espera de tres días para las compras y autorizaba a la policía a buscar órdenes judiciales para incautar armas de personas consideradas amenazas para ellos mismos y para otros.

Los estudiantes de Parkland luego apuntaron a las leyes de armas en otros estados y a nivel nacional, lanzando March for Our Lives y realizando la gran manifestación en Washington el 24 de marzo de 2018.

Uno de los activistas de más alto perfil del grupo, el cofundador David Hogg, dijo en un tuit el viernes que creía que "esta vez es diferente", señalando su artículo de opinión en Fox News.