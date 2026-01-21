Madre y sus 3 hijos pierden su hogar en minutos por incendio

DONNA, TEXAS.- Un madre y sus tres hijos perdieron su hogar en cuestión de minutos cuando un incendio lo redujo a cenizas y ahora se han visto obligados a dormir en un hotel, pero los recursos se agotan. En donde se encontraba la casa de la familia Ortiz lo único que hay son escombros y cenizas. "Lo material va y viene pero ahorita me apura en dónde voy a meter a mis hijos", comentó Mariana Ortiz , cuya casa fue pérdida total.

Mientras consigue un lugar permanente para sus hijos, Mariana intenta mantenerse fuerte. Sin embargo, las donaciones son vitales para poder lograr su objetivo. A pesar de la pérdida material, esta madre agradece que ella y sus hijos están con vida. Solo el de 17 años necesitó atención médica pero ya se encuentran bien de salud.