Madre y sus 3 hijos pierden su hogar en minutos por incendio

DONNA, TEXAS.- Un madre y sus tres hijos perdieron su hogar en cuestión de minutos cuando un incendio lo redujo a cenizas y ahora se han visto obligados a dormir en un hotel, pero los recursos se agotan. En donde se encontraba la casa de la familia Ortiz lo único que hay son escombros y cenizas. "Lo material va y viene pero ahorita me apura en dónde voy a meter a mis hijos", comentó Mariana Ortiz, cuya casa fue pérdida total.
Mientras consigue un lugar permanente para sus hijos, Mariana intenta mantenerse fuerte. Sin embargo, las donaciones son vitales para poder lograr su objetivo. A pesar de la pérdida material, esta madre agradece que ella y sus hijos están con vida. Solo el de 17 años necesitó atención médica pero ya se encuentran bien de salud.