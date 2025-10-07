Madre asesina a dos de sus hijos

ANGLETON, Texas

Salen a relucir escalofriantes detalles del asesinato de dos niños, aparentemente a manos de su propia madre, quien además habría dejado heridos a otros dos de sus hijos.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Angleton, en el condado Brazoria.

De acuerdo con documentos judiciales, la madre, Oninda Romelus quien está detenida con una fianza de $14 millones, le habría quitado la vida a balazos a dos de sus hijos de 13 años y 2 años, mientras otros dos menores de 8 años y 9 años resultaron gravemente heridos.

Los documentos indican que al llegar a la escena en una gasolinera de Angleton, las autoridades encontraron el auto de Romelus de 31 años con las 4 puertas abiertas y sus cuatro hijos dentro.

También revelan los escritos legales que la mujer habría llamado al 911, pero al interrogarla, negó tal hecho y dijo que ella "había llamado al demonio".

"Afortunadamente, los dos niños heridos se encuentran ahora en condición estable", dijo el sábado Madison Polston, funcionaria de asuntos públicos del departamento policial.

Las autoridades dijeron que no hay una amenaza para la comunidad.

Angleton es una ciudad de aproximadamente 19,500 habitantes y es la sede del condado de Brazoria. Está ubicada a unas 45 millas al sur de Houston y forma parte del área metropolitana de Houston–The Woodlands–Sugar Land.



