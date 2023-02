Denuncian ante CBP y los ignoran

AUSTIN, Texas

"Estos son agentes del Gobierno que tienen una placa que dice: ´Aquí estamos para asegurar que las leyes se hagan bien´, y si hay esa pudrición, están utilizando información que debería quedarse en el Gobierno (estadounidense). No sé qué otra información estén usando contra la gente para manipularla, para usarla", explicó el abogado a REFORMA.

Modus Operandi

Serrato señala que el modus operandi de los oficiales de Migración está basado en la figura del "policía malo" y el "policía bueno", comúnmente usado para sacar información o evidencia de personas detenidas.

"Es una forma de manipulación para que ´el bueno´ es como el que va a salvar a la persona siendo interrogada (...). En este caso, parece que el ´policía bueno´ quería más que información", explicó.

Agregó que este oficial les preguntaba a las mujeres sobre si querían casarse, tener hijos y si habían solicitado la visa estadounidense nuevamente.

En el caso de Yanin, que ocurrió a inicios de junio pasado, la joven fue retenida en Migración en Las Vegas, después de que los agentes detectaron que, en un viaje pasado, trabajó durante dos meses con su visa de turista en Indianápolis. El oficial que la interrogó usó un tono duro, describió la joven, y le afirmaron que le retirarían la visa por cinco años.

Pero el mismo agente del caso de Daniela le dijo a Yanin que la ayudaría a que pudiera tramitar otra visa al llegar a México, y le permitió quedarse en Las Vegas el fin de semana.

Paloma, en tanto, asegura que a diferencia de las otras dos mexicanas, ella no trabajó en Estados Unidos; sin embargo, los oficiales de migración en Las Vegas insistieron en que sí lo había hecho. El agente que la interrogó la amenazó con impedirle no sólo la entrada a EU en el futuro, sino con afectar a sus familiares en California.

Asustada, Paloma dijo que sí trabajó cuidando a una niña, aunque no era cierto, y luego fue deportada.

"Me trataron como basura, me sentía humillada, y más porque sentía que dañaron mi integridad moral al sacarme como un rehén de alta seguridad con dos policías y enfrente de todos los viajeros", externó la joven de 24 años.

Pero en la sala, había otro oficial que la miraba con "empatía"... el mismo agente del caso de Daniela y de Yanin.

Buscan parar ´pudrición´

Poco después de sus respectivos regresos a México, el agente en cuestión de la CBP contactó a Yanin y Paloma por Facebook, y cómo a Daniela las invitó a Puerto Vallarta en días distintos de una misma semana. Ninguno de los encuentros se concretó.

"Estaba haciendo un abuso de su poder y básicamente usando su trabajo como Tinder", enfatizó Yanin en un hilo de Twitter que publicó el 8 de enero para difundir la situación, tras no recibir una respuesta a la queja que presentaron ante el departamento de investigaciones de la CBP.

El hilo de Twitter llevó a comentarios encontrados, algunos cuestionando su denuncia pública contra el agente cuando en un inicio le siguió la conversación.

Pero también ayudó a que otras mujeres revelaran episodios similares.

"Me interrogaron y checaron todo mi celular. Ya que me dejaron pasar, el oficial me acompañó a la salida y me pidió mi número. Me llevó a cenar, pero al día siguiente me mandó una foto de su ´morning wood´ y lo bloqueé", escribió una de ellas.

Serrato y Patrick Kolasinski, el otro abogado que lleva el caso, también pidieron a la CBP las respectivas grabaciones de las entrevistas. Después de más de 70 días sin una respuesta -casi el doble de lo que establece la ley estadounidense- y tras el hilo de Yanin en Twitter que se viralizó, un oficial se puso en contacto hace dos semanas con la defensa para retomar el caso, por lo que siguen a la espera de que se tomen las medidas correspondientes.

RECABAN MÁS TESTIMONIOS

En dos audiencias el miércoles, a través de un enlace de internet, los abogados han logrado recabar más testimonios de víctimas, no sólo de agentes de la CBP de Las Vegas, sino de otros estados del país.

"Queremos que corran a este oficial y que investiguen a la CBP de ahí de Vegas, porque me preocupa que haya tantos casos y que no se haya hablado de eso", sostuvo Yanin.

"Hay muchas niñas, muchos casos que nos han llegado donde tienen mucho miedo de hablar. Mi abogado hizo un link donde puedes contactarte con él de forma anónima", concluyó Daniela.