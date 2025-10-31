Recomiendan cuidar a niños en Halloween

HOUSTON, Texas.- A horas de que miles de familias celebren el día de las brujas, autoridades hacen un llamado para que tanto adultos como niños y adolescentes estén seguros.

Según las autoridades, hay que estar en alerta en todo momento, porque la celebración del día de las brujas podría terminar con un mal rato.

"Para esta Noche de Brujas es importante, pues, que las personas vayan en grupo, ir de día, en vez de noche, pro lo más importante para los padres es siempre tener ese contacto visual con los hijos mientras están pidiendo golosinas, porque a veces sabe a ver conductores distraídos", dijo Rafael Pantoja, de la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

Enfatiza que es importante que camine por las vías peatonales y no en medio de las calles.

La policía de Galveston también aconseja:

No usar máscaras o disfraces que limiten la visibilidad, vaya a zonas iluminadas y a viviendas que conoce, lleve una linterna, y cuidado con los conductores borrachos.

Eddie Cruz del Departamento de Bomberos de Cy-Fair recordó que"también si llegan a tocar o a timbrar una casa y la persona adentro de esa casa invita a los niños a entrar a esa casa avisarles a los niños que nunca entren a una casa de un desconocido, por eso es importante que el adulto esté con los niños".

Dijo que los delincuentes a veces se aprovechan de ponerse un disfraz para poder cometer su delito, entonces hay que estar al pendiente de eso.