Liberan a teóricos de conspiración electoral

Una corte de apelaciones ordenó el lunes la liberación de los líderes de un grupo con sede en Texas que promueve teorías de conspiración electoral luego de haber sido encarcelados la semana pasada por no cumplir con una orden judicial de proporcionar información en una demanda por difamación sobre algunos de sus pretensiones.

Catherine Engelbrecht, (foto), y Gregg Phillips, quienes dirigen True the Vote, habían estado detenidos.

HOUSTON, Texas

Catherine Engelbrecht y Gregg Phillips, quienes dirigen True the Vote, habían estado detenidos desde el 31 de octubre luego de ser declarados en desacato por el juez federal de distrito Kenneth Hoyt en Houston. Engelbrecht, Phillips y su organización sin fines de lucro están siendo demandados por el proveedor de software electoral Konnech Inc. con sede en Michigan por las afirmaciones de True the Vote de una conspiración relacionada con China que involucra información de trabajadores electorales estadounidenses.

La demanda alega que los líderes de True the Vote, con sede en Houston, descargaron ilegalmente del servidor de Konnech los datos personales de 1,8 millones de trabajadores electorales estadounidenses. Fueron encarcelados por Hoyt después de negarse a revelar los nombres de todos los que les ayudaron a acceder a los datos.