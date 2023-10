Aplican más dura ley de tenencia de armas

Entró en vigencia el domingo la más dura ley de control de armas en Connecticut desde la aprobada en 2013 tras la masacre de Sandy Hook, y los activistas juran seguir presionando por más leyes a pesar de desafíos legales en otras partes del país.

La nueva ley, firmada por el gobernador demócrata Ned Lamont en junio, prohíbe el porte abierto de armas de fuego y la venta de más de tres armas a una misma persona en un lapso de 30 días, con excepciones a instructores de tiro y otros.

"No descansaremos y no podemos parar ahora, y seguiremos aprobando leyes para salvar vidas hasta que eliminemos la violencia armada en Connecticut. Nuestras vidas dependen de ello", dijo Jeremy Stein, director ejecutivo de Connecticut Against Gun Violence.