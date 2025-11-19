Agentes de CBP incautan más de 2.6 mdd en metanfetamina

Traficantes de drogas recibieron un golpe este fin de semana cuando agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron presunta metanfetamina valuada en más de $2.6 millones de dólares, oculta en un tractocamión con remolque que transportaba baterías.

"Nuestros oficiales de CBP en primera línea mantuvieron una vigilancia firme y frustraron un importante intento de contrabando de metanfetamina", declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores. "Incautaciones como esta reflejan nuestros esfuerzos continuos en materia de seguridad fronteriza y evitan que estas drogas lleguen a las calles".

¿Qué ocurrió?

El aseguramiento ocurrió el 14 de noviembre en el Puente Colombia-Solidaridad, cuando un oficial canalizó a revisión secundaria al tractocamión con carga de baterías. Mediante el uso de un canino detector y un sistema de escaneo no intrusivo, los agentes localizaron 40 paquetes con un total de 132 kilogramos (291 libras) de la presunta sustancia, con un valor estimado en el mercado negro de $2,604,215 dólares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La CBP procedió a la incautación de los narcóticos. El caso queda ahora en manos de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes continúan con la investigación correspondiente.