Aseguran ´cristal´ de 16 mdd en Laredo

LAREDO, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Laredo incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 16 millones de dólares que traían escondido dentro de un tráiler que supuestamente llevaba puros adornos decorativos.

Nuestros agentes de primera línea de la CBP se mantienen siempre vigilantes y, gracias a una eficaz combinación de tecnología y experiencia en inspecciones, interceptaron este importante cargamento de narcóticos", declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores.

"Incautaciones como esta reflejan la gravedad de la amenaza del narcotráfico que enfrentamos a diario y nuestra firme determinación de mantener una sólida pstura de control para desbaratar los intentos de contrabando e impedir que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos".

El operativo se dio el 5 de noviembre en el puente Colombia-Solidaridad, cuando un agente mandó a revisión un tráiler que decía traer jarrones de yeso. Tras una inspección con perros detectores de drogas y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes encontraron 813.5 kilos (1,792.79 libras) de lo que parece ser metanfetamina, bien escondida entre la mercancía. La droga tenía un valor en el mercado negro de $16,026,546 dólares.

Los agentes de la CBP incautaron los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la incautación.