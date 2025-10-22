Recibe 40 años de cárcel un laredense

Un hombre de 49 años de Laredo que fue declarado culpable de un cargo de agresión sexual agravada de un niño fue sentenciado el lunes a 40 años de prisión, según un comunicado de prensa de la Oficina del Juez del Condado de Hidalgo.

Robert Rodríguez fue declarado culpable el 27 de agosto de abusar sexualmente de un niño de 9 años en Edinburg, según el comunicado.

Contexto general

La investigación sobre el abuso comenzó en enero de 2017 después de que se informara del abuso al Departamento de Policía de Edinburg, según el comunicado. “Este caso refleja nuestro compromiso inquebrantable con la protección de los más vulnerables de nuestra comunidad”, declaró el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio “Terry” Palacios, en un comunicado. “Seguiremos buscando justicia para las víctimas de estos crímenes atroces y garantizando que agresores como Rodríguez rindan cuentas”.

El Departamento de Policía de Edinburg, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo y el Centro de Defensa del Niño de los Condados de Hidalgo y Starr trabajaron juntos en el caso, agregó el comunicado.