Lanza Biden regla para los ´dreamers´

El anuncio de la Administración Biden, que crea una nueva regla para codificar la política de la era Obama que ampara a los llamados dreamers, no fue bien recibido entre los activistas, que calificaron la medida como "más de lo mismo", pues no mejora el programa ni da una solución final.

Bajo la nueva regla, que entrará en vigor el próximo 30 de octubre, no se expandirá la elegibilidad para ingresar a DACA -que impide la deportación de los beneficiarios que llegaron al país con sus padres cuando eran niños- y tampoco permite nuevas solicitudes para quienes cumplan con los requisitos actuales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) explicó que, además de preservar la política y evitar la deportación de los jóvenes, el cambio permitirá a los beneficiarios acceder a un permiso de trabajo renovable de dos años, aunque ya existían posibilidades de permisos de trabajo.

Si bien el nuevo anuncio no refleja un cambio en las protecciones de DACA, oficialmente llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el movimiento responde a las demandas que ha enfrentado la Administración Biden por parte de estados republicanos que afirman que el programa es ilegal.

En particular, responde a un reclamo de Texas que afirmó que cuando el Presidente Barack Obama inició DACA en 2012, la política no pasó por un proceso de revisión y comentarios públicos por seis meses, algo que sí se hizo para esta nueva regla. Mientras tanto, aún se espera una decisión de una corte de apelaciones sobre el caso en Texas.

Derivado de esa demanda, en julio de 2021 el tribunal del Distrito Sur de Texas prohibió la admisión de nuevas solicitudes al programa, algo que se mantiene a la fecha y que no cambia con el anuncio de hoy.

Desde que inició, más de 800 mil jóvenes han entrado al programa y actualmente unos 600 mil siguen siendo beneficiarios, pero las organizaciones de la sociedad civil continúan reclamando a Joe Biden que les otorgue la ciudadanía, como prometió en su campaña presidencial.

Joe Biden habla sobre la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles en la Sala Roosevelt y habló sobre el programa DACA.

CONGELARON SOLICITUDES

"Esta regla final de DACA no cambia nada para los beneficiarios actuales de DACA, para los aproximadamente 80 mil jóvenes que aplicaron y les congelaron sus solicitudes, ni para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que nunca pudieron solicitar DACA", reclamó en un comunicado Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream, la mayor organización de dreamers del país.

"Si bien el Congreso debe aprobar protecciones permanentes para todos, el Presidente Biden no puede esconderse detrás de los tribunales o el Congreso, puede tomar medidas audaces ahora".

De cualquier manera, DACA sigue estando en un limbo legal, ya que los estados conservadores pueden seguir lanzando demandas para revocar el programa y aún se espera una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que definirá si DACA es legal.