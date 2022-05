La próxima batalla por el aborto serán las pastillas

A una mujer de 32 años de Dakota del Sur le tomó dos viajes a través de las fronteras estatales, navegando por caminos helados y un mosaico de leyes estatales, obtener píldoras abortivas el año pasado.

Para quienes buscan abortar como ella, tales viajes, junto con las píldoras enviadas por correo, cobrarán más importancia si la Corte Suprema sigue adelante con su borrador de opinión filtrado que anularía la histórica decisión Roe v. Wade y permitiría a los estados individuales prohibir el aborto. procedimiento. La mujer, que habló bajo condición de anonimato porque estaba preocupada por la seguridad de su familia, dijo que las píldoras abortivas le permitieron terminar un embarazo inesperado y de alto riesgo y seguir dedicada a sus dos hijos.

Pero los activistas y políticos contra el aborto dicen que esos viajes transfronterizos, las consultas médicas remotas y las entregas de píldoras son lo que intentarán detener a continuación .

"El aborto con medicamentos será donde se decida el acceso al aborto", dijo Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida que se especializa en derechos reproductivos. "Ese será el campo de batalla que decidirá cuán aplicables son las prohibiciones del aborto".

El uso de píldoras abortivas ha aumentado en los EE. UU. desde el año 2000, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la mifepristona, el principal fármaco utilizado en los abortos con medicamentos. Más de la mitad de los abortos en EE . UU . ahora se realizan con píldoras, en lugar de cirugía, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto.

Se requieren dos medicamentos. La primera, la mifepristona, bloquea una hormona necesaria para mantener un embarazo. Un segundo fármaco, misoprostol, que se toma uno o dos días después, vacía el útero. Ambos medicamentos están disponibles como genéricos y también se usan para tratar otras afecciones.

El año pasado, la FDA eliminó un requisito de larga data de que las mujeres recogieran las píldoras abortivas en persona. Las regulaciones federales ahora también permiten la entrega de correo en todo el país. Aun así, 19 estados han aprobado leyes que exigen la presencia física de un médico clínico cuando se administran píldoras abortivas a una paciente.

Dakota del Sur se encuentra entre ellos, uniéndose a varios estados, incluidos Texas, Kentucky, Arkansas, Ohio, Tennessee y Oklahoma, donde los republicanos se han movido para restringir aún más el acceso a las píldoras abortivas en los últimos meses.

Esos movimientos han estimulado los servicios en línea que ofrecen información sobre cómo obtener píldoras abortivas y consultas para obtener una receta. Después de que la mujer en Dakota del Sur descubriera que la única clínica de aborto del estado no podía programarla a tiempo para un aborto con medicamentos, encontró un servicio en línea, llamado Just The Pill, que le aconsejó que condujera hasta Minnesota para una consulta telefónica con un médico. . Una semana después, regresó a Minnesota por las pastillas.

Tomó el primero casi de inmediato en su automóvil, luego lloró mientras conducía a casa.

"Sentí que había perdido un embarazo", dijo. "Amo a mi esposo y amo a mis hijos y sabía exactamente de qué tenía que despedirme y eso fue algo realmente horrible".

Además de cruzar las fronteras estatales, las mujeres también pueden acudir a las farmacias internacionales en línea, dijo Greer Donley, profesora especializada en atención de la salud reproductiva en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh. A algunas mujeres también se les envían píldoras recetadas a través de los estados sin restricciones.

"Permite que alguien tenga un aborto sin el papel directo de un proveedor. Va a ser mucho más difícil para los estados controlar el acceso al aborto", dijo, y agregó: "La pregunta es cómo se hará cumplir".

Los expertos en leyes sobre el aborto dicen que es una pregunta sin resolver si los estados pueden restringir el acceso a las píldoras abortivas a raíz de la decisión de la FDA.

LA LEY FEDERAL SE ANTEPONE A LA ESTATAL

"La regla general es que la ley federal se antepone a la ley estatal en conflicto", dijo Laura Hermer, profesora de la Escuela de Derecho Mitchell Hamline en St. Paul, Minnesota. "No hay duda de que la FDA tiene la autoridad adecuada para regular los medicamentos utilizados en los abortos con medicamentos. La pregunta es si un estado puede presentar un argumento viable y ganador de que, por motivos de salud pública, necesita regular aún más el acceso a los medicamentos pertinentes".

Hermer dijo que no cree que haya una razón válida de salud pública porque la evidencia publicada es que los medicamentos son "excepcionalmente seguros". Pero si la Corte Suprema anula Roe v. Wade y un estado otorga a los embriones y fetos plenos derechos como personas "entonces todas las apuestas estarían canceladas".

Sue Leibel, directora de política estatal de Susan B. Anthony List, una destacada organización que se opone al aborto, reconoció que los abortos con medicamentos se han "infiltrado" entre los legisladores estatales republicanos.