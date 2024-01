Apoyan a Texas gobernadores

AUSTIN, Texas

La mitad de Estados Unidos se une a Texas para hacer valer nuestro derecho constitucional de autodefensa según el artículo 1 debido a la negativa de Joe Biden a hacer cumplir las leyes de inmigración.

Sus acciones han provocado una invasión sin precedentes de la que debemos defendernos. Texas continuará ejerciendo su derecho constitucional de proteger y defender nuestra frontera sur, anunció el gobernador Greg Abbott, al conocer el comunicado de los gobernadores republicanos.

En ausencia del presidente Biden, mantendremos la línea para mantener seguros a los tejanos (y a los estadounidenses), dijo en su cuenta X, antes Twitter.

Texas continuará ejerciendo su derecho constitucional de proteger y defender nuestra frontera sur, añadió el mandatario.

25 gobernadores republicanos emitieron la siguiente declaración conjunta en apoyo del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del derecho constitucional de Texas a la autodefensa.

La declaración de la Asociación de Gobernadores Republicanos, RGA, por sus siglas, se produce mientras la Administración Biden continúa atacando a Texas y se niega a tomar medidas o asumir responsabilidad por la crisis en la frontera sur.

"Los autores de la Constitución de los Estados Unidos dejaron claro que en tiempos como este, los estados tienen el derecho de autodefensa, según el Artículo 4, Sección 4 y el Artículo 1, Sección 10, Cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Debido a que la Administración Biden ha abdicado de sus deberes de pacto constitucional ante los estados, Texas tiene todas las justificaciones legales para proteger la soberanía de nuestros estados y nuestra nación".

Los firmantes incluyen: Gobernador Kay Ivey (AL), Gobernador Mike Dunleavy (AK), Gobernador Sarah Sanders (AR), Gobernador Ron DeSantis (FL), Gobernador Brian Kemp (GA), Gobernador Brad Little (ID), Gobernador Eric Holcomb (IN ), Gobernador Kim Reynolds (IA), Gobernador Jeff Landry (LA), Gobernador Tate Reeves (MS), Gobernador Mike Parson (MO).

Además, el Gobernador Greg Gianforte (MT), Gobernador Jim Pillen (NE), Gobernador Joe Lombardo (NV) , Gobernador Chris Sununu (NH), Gobernador Doug Burgum (ND), Gobernador Mike DeWine (OH), Gobernador Kevin Stitt (OK), Gobernador Henry McMaster (SC), Gobernador Kristi Noem (SD), Gobernador Bill Lee (TN), Gobernador Spencer Cox (UT), Gobernador Glenn Youngkin (VA), Gobernador Jim Justice (WV) y Gobernador Mark Gordon (WY).

VULNERABLES A INMIGRANTES

"El presidente Biden y su administración han dejado a los estadounidenses y a nuestro país completamente vulnerables a una inmigración ilegal sin precedentes que cruza la frontera sur. En lugar de defender el estado de derecho y asegurar la frontera, la Administración Biden ha atacado y demandado a Texas por dar un paso al frente para proteger a los ciudadanos estadounidenses de niveles históricos de inmigrantes ilegales, drogas mortales como el fentanilo y terroristas que ingresan a nuestro país.

"Nos solidarizamos con nuestro colega gobernador, Greg Abbott, y el estado de Texas al utilizar todas las herramientas y estrategias, incluidas las cercas de alambre de púas, para asegurar la frontera. Lo hacemos en parte porque la Administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes y está permitiendo ilegalmente la libertad condicional masiva en todo Estados Unidos de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a nuestro país.