´Violenta Greg Abbot la ley´

AUSTIN, Texas

El juez del condado en el Paso, Ricardo Samaniego, afirmó que es cuestión de tiempo para que sean retiradas las boyas instaladas en el río Grande por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya que representan una amenaza de muerte para los migrantes.

Gregg Abbott le ganó el primer round a la administración Biden, luego de que un Tribunal de Apelaciones permitiera, por el momento, la permanencia de las boyas flotantes en una sección del Río Grande,

La ley dice que un estado no puede controlar algo que es federal, así que la ley está muy clara". Ricardo Samaniego, Juez de Condado

Para Samaniego las posturas asumidas por el gobernador texano no sólo han lastimado y violado los derechos humanos de la comunidad migrante si no han violentado el Estado de Derecho de este país.

En su opinión las demandas y cuestionamientos hechos por los grupos civiles referentes al fin de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star) dijo que son legítimas, porque violentan los derechos de los miles de migrantes que cruzan la frontera en su afán por buscar una mejor calidad de vida.

El operativo en cuestión ha costado más de 10 billones de dólares a los contribuyentes y según los activistas, ha traído una ola de denuncias de acoso, discriminación y detenciones injustificadas por parte de los oficiales desplegados por el gobernador a lo largo de la frontera sur de Texas, agregó Samaniego en una nota publicada por El Diario de El Paso.

"Es una persona que está imitando como un perico al ex presidente Donald Trump. El quiere hacer cosas para que lo identifiquen como Trump, ´pero a lo mejor dicen no es tanto como Trump y van a votar por mí...´ es un acto político 100 por ciento", afirmó Samaniego durante la Conferencia Histórica Binacional 2023.





La polémica Operación Estrella Solitaria, a decir de Abbott, ha logrado contener el flujo migratorio ante la ineficacia del gobierno federal. Sin embargo son más las críticas que los resultados dicen sus opositores, y el propio gobierno federal pide retirar el apoyo de miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas y elementos del Departamento de Seguridad Pública apostados en las márgenes del Río Grande para esa tarea.

"La ley dice que un estado no puede controlar algo que es federal, así que la ley está muy clara", expresó el juez del condado al enfatizar que desafortunadamente las leyes en Estados Unidos se toman tiempo, "saldremos adelante, pero es una ley muy clara", apuntó.

Detalló que él (Abbott) no puede tomar posesión o hacer algo en aguas federales porque no tiene nada que ver con el estado. "Violó la Constitución porque un estado no puede controlar las cosas del gobierno federal", puntualizó en referencia al gobernador.

SUBE FLUJO MIGRATORIO

Abbott firmó una ley que aumenta la pena para los delincuentes que infligen lesiones cerebrales traumáticas a sus víctimas.

Indicó que recientemente recibió una llamada de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS) quien lo alertó del incremento del flujo migratorio por las frontera sur.

"Estamos recibiendo alrededor de 600 migrantes diarios, pero como van las cosas nos prepararemos para atender a más de mil".

Sin embargo, dijo que una de las cosas que le preocupan es la actividad ilícita que realizan los contrabandistas de personas, quienes bajo engaños están cruzando de manera ilegal a cientos, al decirles que la frontera está abierta, y eso es falso.

"Eso nos trae muchos problemas", dijo Samaniego quien resaltó que trabajan con las autoridades federales en el replique del mensaje a los migrantes que tienen la intención de cruzar la frontera de manera ilegal y en la atención humanitaria, para frenar los engaños.