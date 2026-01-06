Incautan 132 kilos de ´meta´

ROMA, Texas

Una mujer fue arrestada el domingo en el puerto de entrada internacional de la ciudad de Roma tras intentar ingresar al país con 292 libras (132 kilogramos) de metanfetamina oculta en el tanque de combustible de su vehículo, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La sospechosa, identificada como Karla Patricia Sánchez, se presentó en el cruce fronterizo acompañada de su hijo menor, declarando a los oficiales que su destino era "asistir a la iglesia".

Durante una inspección secundaria, un canino (K-9) alertó sobre varias áreas del automóvil. Los agentes observaron signos de manipulación en el tanque de gasolina y, al utilizar un microscopio de microfibra, detectaron paquetes de plástico en su interior. Una radiografía del vehículo confirmó anomalías adicionales en la llanta de repuesto y en la caja de la camioneta.

En total, se decomisaron 135 paquetes con la droga, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en varios millones de dólares.

Confesión y cargos

Según la denuncia penal presentada, "Sánchez admitió haber transportado narcóticos a sabiendas para obtener una ganancia monetaria". No obstante, en una declaración posterior, la mujer afirmó que el vehículo utilizado para el contrabando no era de su propiedad.

Sánchez fue detenida y acusada formalmente de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada. Su primera comparecencia ante la jueza magistrada federal Nadia S. Medrano en McAllen estaba programada para este lunes.



