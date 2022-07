Justifica alcalde a Policía

El alcalde de Uvalde cuestionó un nuevo informe que alega que las autoridades perdieron la oportunidad de poner fin rápidamente a la masacre en una escuela primaria de Texas, lo que nuevamente refleja la falta de respuestas definitivas sobre la lenta respuesta policial a uno de los los tiroteos en aulas más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

El alcalde Don McLaughlin dijo que ningún oficial de policía de Uvalde vio al hombre armado afuera de la Escuela Primaria Robb antes de que entrara y que ninguno de ellos tuvo la oportunidad de dispararle al tirador. Sus comentarios contradicen una crítica de la toma de decisiones por parte de las fuerzas del orden público que fue publicada esta semana por expertos en respuesta táctica de la Universidad Estatal de Texas.

Los relatos divergentes y la reprimenda pública del informe reiteraron cómo, más de seis semanas después del tiroteo del 24 de mayo, aún quedan dudas sobre cómo y por qué policías armados con rifles y escudos antibalas esperaron más de una hora antes de confrontar al pistolero en un salón de clases de cuarto grado. donde murieron 21 personas, incluidos 19 niños.

También amplió una brecha entre los funcionarios de Uvalde y el estado, particularmente el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que tenía policías en el lugar y ha culpado en gran parte al jefe de policía del distrito escolar local. El DPS solicitó el nuevo informe, y los hallazgos fueron similares a la narrativa y los detalles que los líderes de la fuerza policial estatal han dado públicamente anteriormente.

“Había docenas de agentes del DPS en el lugar en el momento de la brecha en el salón de clases”, dijo McLaughlin en un comunicado.

Los representantes del Departamento de Seguridad Pública no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero el viernes, el DPS les dijo a los legisladores que la fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Busbee, no estaba autorizando a la agencia a publicar un video de 77 minutos del pasillo de la escuela antes de que entraran al salón de clases. Busbee no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

No es la primera vez que McLaughlin arremete contra la agencia. Anteriormente lo acusó de dar públicamente un relato incompleto y parcial al mismo tiempo que dice que los funcionarios locales recibieron instrucciones de no divulgar información mientras la investigación está en curso.

El informe

El informe de esta semana fue redactado por el programa de Capacitación de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzada de la universidad. Los autores del informe de 26 páginas dijeron que el DPS se puso en contacto con ellos poco después del tiroteo para evaluar la respuesta de las fuerzas del orden y que tuvieron una sesión informativa de aproximadamente una hora dirigida por un “oficial investigador” cuyo nombre no se menciona.

Uno de los detalles más llamativos del informe fue cómo un policía de Uvalde, armado con un rifle, observó al pistolero caminar hacia el campus pero no disparó mientras esperaba el permiso de un supervisor para disparar. El supervisor “o no escuchó o respondió demasiado tarde”, según el informe.

Inacción

El coronel Steve McCraw, que dirige el DPS, culpó en gran medida de la inacción de las fuerzas del orden al jefe de policía del distrito escolar de Uvlade, Pete Arredondo, y lo describió como el comandante del incidente durante el tiroteo .

del distrito escolar de Uvlade, Pete Arredondo, y lo describió como el comandante del incidente durante el . Arredondo le dijo al Texas Tribune que no creía estar a cargo de la escena. Ha mantenido un perfil bajo desde el tiroteo y renunció la semana pasada a su puesto electo en el Concejo Municipal.

Argumento