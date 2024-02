Avala juez castigo hacia joven negro

ANÁHUAC, Texas



El castigo de meses de duración de un estudiante negro de secundaria por parte de su distrito escolar de Texas por negarse a cambiar su peinado no viola una nueva ley estatal que prohíbe la discriminación capilar basada en la raza, dictaminó un juez el jueves.

Darryl George, de 18 años, no ha asistido a sus clases habituales de la escuela secundaria del área de Houston desde el 31 de agosto porque el distrito, Barbers Hill, dice que el largo de su cabello viola su código de vestimenta.

El distrito presentó una demanda argumentando que el cabello largo de George, que lleva atado y retorcido en la parte superior de la cabeza, viola su política porque caería debajo del cuello de la camisa, las cejas o los lóbulos de las orejas cuando se lo soltara. El distrito ha dicho que otros estudiantes con locomotoras cumplen con la política de longitud.

Después de aproximadamente tres horas de testimonio en Anáhuac, el juez estatal de distrito Chap Cain III falló a favor del distrito escolar, diciendo que su política no es discriminatoria porque la Ley CROWN no dice que se puedan hacer exenciones para el cabello largo para los peinados que están protegidos por la ley, incluidas las locs. Y dijo que los tribunales no deben intentar reescribir la legislación.

"Los jueces no deberían legislar desde su banca y no voy a empezar hoy", dijo Cain.

Darryl George.

Ley CROWN

La Ley CROWN, que entró en vigor en septiembre, prohíbe la discriminación capilar basada en la raza y prohíbe a los empleadores y las escuelas penalizar a las personas por la textura del cabello o los peinados protectores, incluidos afros, trenzas, mechones, giros o nudos bantúes.

El juez alentó a George a pedirle a la Legislatura estatal o a la junta escolar que abordaran el tema.

La familia de George también presentó una queja formal ante la Agencia de Educación de Texas y una demanda federal de derechos civiles contra el gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, junto con el distrito escolar, alegando que no hicieron cumplir la Ley CROWN. La demanda está ante un juez federal en Galveston.

Allie Booker, abogada de George, dijo que planeaba solicitar una orden judicial en la demanda federal para detener el castigo de George y que también apelaría la decisión del jueves.

Durante la mayor parte del año escolar, George, estudiante de tercer año, cumplió suspensión dentro de la escuela en Barbers Hill High School en Mont Belvieu o pasó tiempo en un programa disciplinario externo.

"El sistema legal de Texas ha validado nuestra posición de que el código de vestimenta del distrito no viola la Ley CROWN y que la Ley CROWN no da a los estudiantes una autoexpresión ilimitada", dijo el superintendente de Barbers Hill, Greg Poole, en un comunicado.

El distrito no presentó ningún testigo, sino que solo presentó pruebas que incluían una declaración jurada del superintendente del distrito defendiendo la política del código de vestimenta. Sus abogados argumentaron que la política del código de vestimenta no viola la Ley CROWN porque la ley no menciona ni cubre la longitud del cabello.

Antes del juicio, George y su madre, Darresha George, dijeron que eran optimistas.

Usar locomotoras es "cómo me siento más cerca de mi gente. Así es como me siento más cerca de mis antepasados. Sólo soy yo. Así soy yo", dijo George.

Después del fallo, George y su madre lloraron y se negaron a hablar con los periodistas.

Candice Matthews, portavoz de la familia de George, dijo que el joven de 18 años le preguntó al salir del tribunal: "¿Todo por mi cabello? ¿No puedo recibir mi educación por mi cabello?

Al testificar en nombre de George, , uno de los coautores de la Ley CROWN, dijo que si bien la protección de la longitud del cabello no se menciona específicamente en la Ley CROWN, se infiere.

"Cualquiera que esté familiarizado con las trenzas, los mechones y los giros sabe que requieren cierta longitud", dijo Reynolds.

Es "casi imposible que una persona cumpla con esta política (de arreglo personal) y use ese peinado protector", dijo.

Reynolds dijo que estaba decepcionado por el fallo y que presentaría un proyecto de ley para una nueva versión de la Ley CROWN que mencione específicamente la protección del largo del cabello.

"El propósito de la legislación es proteger a estudiantes como Darryl... los mismos estudiantes que Barbers Hill ha discriminado por sus trenzas, sus trenzas y sus giros", dijo Reynolds.

La representante estadounidense Bonnie Watson Coleman, una demócrata de Nueva Jersey que ha intentado que se apruebe una versión federal de la Ley CROWN, calificó la decisión del jueves como "una interpretación terrible de la Ley CROWN".

"Esto es lo que queremos decir con racismo institucional", dijo Coleman en X.

En su declaración, Poole rechazó las acusaciones de que el código de vestimenta del distrito es racista y dijo que tales acusaciones socavan "los esfuerzos para abordar acciones que violan derechos protegidos constitucionalmente".

En un anuncio pagado que se publicó en enero en el Houston Chronicle, Poole escribió que los distritos con un código de vestimenta tradicional son más seguros y tienen un mayor rendimiento académico, y que "ser estadounidense requiere conformidad".

Antecedente

-La política capilar de Barbers Hill también fue cuestionada en una demanda federal de mayo de 2020 presentada por otros dos estudiantes.

- Ambos se retiraron de la escuela secundaria, pero uno regresó después de que un juez federal concediera una orden judicial temporal, diciendo que había "una probabilidad sustancial" de que sus derechos a la libertad de expresión y a estar libre de discriminación racial fueran violados si se le prohibía. Esa demanda está pendiente.