Menor alcoholizado se da a la fuga y derriba un poste de luz en Laredo

LAREDO, Texas.- Un joven de 19 años, al parecer en estado de ebriedad, se armó un relajo mayúsculo esta madrugada del sábado cuando, huyendo de la policía, tumbó un poste de luz en la esquina de McPherson y San José, junto al panteón católico del barrio Las Polkas.

El incidente ocurrió a las 3:55 de la mañana de este 1° de noviembre, cuando Bryan Ontiveros fue arrestado en el lugar después de correr desde Tiara Trail y McPherson, al norte de Laredo, en un carro Ford Fusion café.

Según los reportes, un supervisor policiaco le ordenó al patrullero que no lo siguiera cuando este le avisó que quería infraccionar al sujeto por manejar erráticamente, pero que el tipo había huido a gran velocidad.

El sospechoso siguió para el sur a todo lo que daba el carro, hasta que se estampó contra un poste de madera de la compañía de luz, partiéndolo y tumbándolo completo.

Aunque falta el examen de alcoholímetro, ya le cargan evadir arresto en vehículo, lo mismo que a pie, y por el choque contra propiedad privada.