No cree Joe Biden en traspaso de poder pacífico

MADRID, España.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que "no confía en absoluto" en que haya un traspaso de poder pacífico si el expresidente Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano, pierde las elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre.

"Si Trump pierde, no confío en absoluto. Dice lo que piensa y no lo tomamos en serio. Dice en serio todo eso de: ´Si perdemos habrá un baño de sangre, habrá una elección robada´. No puedes amar a tu país solo cuando ganas", ha declarado en una entrevista con la cadena de televisión CBS, según un extracto publicado este miércoles.

El mandatario ha hecho referencia a los comentarios --"baños de sangre"-- que Trump hizo a principios de año mientras hablaba sobre las consecuencias económicas de la política comercial estadounidense. Llegaron a causar controversia y, entonces, los demócratas expresaron su alarma. La campaña de Trump denunció una "manipulación" de sus palabras.

Biden también ha señalado que los republicanos están colocando funcionarios en jurisdicciones locales para supervisar el recuento de votos, sugiriendo que estaba preparando el terreno para un proceso electoral polémico. Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2020, cuando perdió ante Biden, asegurando que había sido manipuladas y fraudulentas, lo que culminó en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

La entrevista, que se emitirá este domingo, es la primera desde que abandonó la carrera por la reelección. Estas declaraciones tienen lugar en un momento en el que los demócratas se han unido para apoyar a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, como nueva candidata del Partido Demócrata en lugar de Biden. Las encuestas han mostrado una carrera muy reñida entre Harris y Trump a tres meses de los comicios.