Niega participación de su hermano Joe en negocios de la familia

Washington, DC

El presidente Joe Biden "nunca estuvo involucrado" en los negocios de otros miembros de su familia, testificó su hermano James Biden el miércoles mientras comparecía para una entrevista privada voluntaria en el Capitolio como parte de la investigación de juicio político que los republicanos llevan a cabo en la Cámara de Representantes.

"He tenido una carrera de 50 años en varios proyectos comerciales. Joe Biden nunca ha tenido ninguna participación ni ningún interés financiero directo o indirecto en esas actividades", declaró James Biden ante los legisladores, según un documento obtenido por The Associated Press. "Ninguna".

Los legisladores republicanos han realizado entrevistas recientemente mientras buscan reanudar un proceso en torno a las finanzas exteriores de la familia Biden que se estancó en los últimos meses.

Las críticas por la falta de pruebas directamente relacionadas con el presidente han aumentado incluso entre aquellos en el Partido Republicano que han arrojado un balde de agua fría ante las acusaciones de que Biden estuvo directamente involucrado en los supuestos esfuerzos de sus familiares para aprovechar el apellido y hacer negocios dentro y fuera del país.

La investigación del Partido Republicano volvió a verse socavada la semana pasada cuando un informante del FBI que afirmó que había un plan de soborno multimillonario que involucraba al presidente, su hijo Hunter y una compañía energética ucraniana fue acusado de inventar la historia.

Las afirmaciones del informante habían sido fundamentales para el esfuerzo republicano en el Congreso para investigar al presidente y su familia. Un abogado de Hunter Biden, que se espera que presente una declaración la próxima semana, dijo que los cargos muestran que la investigación está "basada en testigos y acusaciones deshonestas poco creíbles".

´Ya no hay fundamentos´

- "Con mi aparición aquí hoy, los comités tendrán la información para concluir que las suposiciones negativas y destructivas sobre mí y mi relación con mi hermano Joe son erróneas", dijo James Biden en su testimonio. "No hay fundamentos para que esta investigación continúe".

- Los republicanos han rechazado la defensa de los Biden, diciendo que las pruebas pintan un panorama preocupante de "tráfico de influencias" en los negocios de la familia, particularmente con clientes internacionales.