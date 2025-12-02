Sentencian a ´coyote´ a casi 10 años de prisión

EL PASO, Texas.- Un hombre de Clint fue sentenciado el lunes 1 de diciembre en una corte federal de El Paso a casi una década de prisión —115 meses— por conspiración para transportar migrantes indocumentados, informó la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas.

Según documentos judiciales, Jesús David Escareño, conocido como "El Gerver", de 19 años, fungió como líder de una célula dedicada al tráfico de migrantes que operaba en el Distrito Oeste de Texas y el Distrito de Nuevo México.

De julio de 2024 a febrero de 2025, Escareño conspiró con decenas de conductores para recoger y transportar a migrantes indocumentados con el fin de facilitar su ingreso ilegal a Estados Unidos. En total, estuvo directamente involucrado en el traslado de más de 100 migrantes, según la fiscalía.

Escareño fue arrestado el 7 de abril y se declaró culpable el 9 de septiembre. El caso fue llevado por el juez federal Leon Schydlower.