Anuncia Procurador Paxton, indagaciones encubiertas en Texas

Autoridades federales buscan identificar y desmantelar grupos que puedan estar involucrados en actividades de extremismo político o violencia organizada
  • Por: El Mañana Staff
  • 10 / Octubre / 2025 -
El Fiscal General Ken Paxton habla en la Convención Republicana de Texas en San Antonio el 23 de mayo de 2024.

AUSTIN, TX.- En respuesta a recientes incidentes de violencia política registrados en Texas y otros estados, el Procurador General Ken Paxton ha anunciado el inicio de investigaciones encubiertas dirigidas a identificar y desmantelar grupos que puedan estar involucrados en actividades consideradas como extremismo político o violencia organizada.

"Estamos comprometidos con la seguridad de todos los texanos y con el mantenimiento del estado de derecho", declaró el Procurador General Paxton. "Mi oficina continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para investigar y, en su caso, procesar a individuos o grupos que participen en actos de violencia con motivaciones políticas".

Este anuncio sigue a varios hechos de alto perfil ocurridos recientemente, incluyendo ataques armados a instalaciones federales en Texas y la investigación en curso relacionada con el asesinato del comentarista político Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025.

Las autoridades federales y estatales están colaborando para determinar posibles vínculos ideológicos o de organización entre los responsables.

La Oficina del Procurador General está trabajando en coordinación con agencias de seguridad pública a nivel estatal y federal para recopilar información, monitorear actividades sospechosas y asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes relacionadas con terrorismo doméstico, conspiración criminal y otros delitos graves.

El Procurador General reafirmó que "la violencia política, venga de donde venga, no será tolerada en Texas. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades y asegurar que cualquier individuo o grupo que infrinja la ley rinda cuentas ante la justicia".

