Expande USCIS aplicación de la ley en Texas

AUSTIN, Texas.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ahora está autorizado a expandir sus autoridades de aplicación de la ley y los nuevos oficiales clasificados 1811 del USCIS (comúnmente conocidos como agentes especiales) estarán facultados para investigar, arrestar y presentar para procesamiento a aquellos que violen las leyes de inmigración de Estados Unidos según una regla final publicada hoy.

En la regla final, las facultades del DHS otorgadas al USCIS incluyen la realización de arrestos, la portación de armas de fuego, la ejecución de órdenes de registro y arresto, y otras facultades estándar para las fuerzas del orden federales. Esta regla permite al USCIS implementar la delegación de ciertas facultades policiales a la agencia, a cargo de Kristi Noem, de Seguridad Nacional. Esta regla permite al USCIS cumplir cabalmente con sus misiones de seguridad nacional, detección de fraude y seguridad pública relacionadas con las decisiones de inmigración.

El USCIS siempre ha sido una agencia de cumplimiento de la ley. Al defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Dado que la Secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la ley de la agencia, esta norma nos permite cumplir con nuestra crucial misión. Este momento histórico abordará mejor los delitos migratorios, exigirá responsabilidades a quienes cometen fraude migratorio y actuará como un multiplicador de fuerza para el DHS y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo, declaró el director del USCIS, Joseph B. Edlow.

A través de esta delegación , el director del USCIS tiene la autoridad de ordenar la deportación acelerada e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción del USCIS.

El USCIS tendrá mayor capacidad para apoyar las iniciativas del DHS, gestionando las investigaciones de principio a fin, en lugar de remitir ciertos casos a la División de Investigación de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Esto permitirá que ICE, HSI y ERO se concentren en combatir la delincuencia transnacional y capturar y deportar a inmigrantes indocumentados.