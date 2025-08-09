Acusan a un irlandés de explotación sexual infantil

Un ciudadano irlandés de 36 años ha sido acusado de cuatro cargos de explotación sexual de un menor y cuatro cargos de coerción y seducción de un niño, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Los cargos alegan que en septiembre de 2022, Matthew Liam Johnstone obligó a una menor a filmarse y fotografiarse a sí misma participando en una conducta sexualmente explícita, incluidos actos de sadismo.

Si es declarado culpable, Johnstone podría ser condenado a cadena perpetua. Todos los cargos conllevan además una posible multa máxima de 250.000 dólares.

La Unidad Operativa de Explotación Infantil - División de Investigación Criminal del FBI llevó a cabo la investigación.

El fiscal federal adjunto Patrick Overman y el abogado litigante Adam Braskich de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Penal están procesando el caso.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Las Fiscalías Federales y el Director Ejecutivo de la División Penal lideran el PSC, que reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a quienes explotan sexualmente a menores, e identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el PSC, visite la página del Departamento de Justicia sobre el PSC . Para más información sobre educación sobre seguridad en internet, visite la sección de recursos de esa página .

Una acusación formal es simplemente una alegación. El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.