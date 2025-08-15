Bajo investigación mortal accidente automovilístico

El trágico accidente ocurrido el sábado 9 de agosto de 2025, en la cuadra 400 de Rangerville Road, ha dejado una huella profunda en la comunidad de Harlingen. A las 8:42 pm, los oficiales del Departamento de Policía respondieron a un reporte de colisión automovilística grave, encontrando una escena que requería atención médica inmediata. La llegada del Departamento de Bomberos y del Servicio Médico de Emergencia fue crucial para brindar asistencia a las víctimas involucradas.

Entre los afectados se encontró a Camila Salas, una joven de 19 años, que lamentablemente, junto con su hijo nonato, sucumbió a las lesiones sufridas durante el accidente.

El impacto de esta tragedia se siente no solo en la familia de Camila, sino en toda una comunidad que acompaña en su dolor a sus seres queridos. La investigación sobre el accidente sigue en curso, y se espera más detalles a medida que avancen las investigaciones.

Acompañamos en nuestros pensamientos a la familia y seres queridos de Camila Salas en estos momentos difíciles.