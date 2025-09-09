Decomisan más de 890 mil dólares en coca, en Hidalgo

HIDALGO, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente Internacional Hidalgo interceptaron $890,700 en presunta cocaína oculta dentro de un vehículo.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP encontraron a un conductor con una orden de arresto rutinaria pendiente y, tras una inspección más detallada del vehículo, descubrieron también una cantidad significativa de narcóticos fuertes", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo.

"Incautaciones y detenciones como estas ilustran a la perfección nuestro compromiso continuo con la misión de seguridad fronteriza de la CBP".

El 5 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo encontraron una Dodge Durango que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. El oficial principal encontró una posible coincidencia con una persona buscada. En una inspección secundaria, se verificó la orden de arresto por una infracción de tránsito no extraditable contra el conductor. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP realizaron una inspección adicional del vehículo, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de 26 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 66.71 libras (30.26 kg) ocultos en el vehículo.

La Oficina de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) decomisó los narcóticos y el vehículo. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestó al conductor e inició una investigación criminal.