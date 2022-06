Instalará Texas estrategia de revisión de camiones

Desde Eagle Pass, el republicano volvió a responsabilizar al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la muerte de los 53 migrantes en el remolque del camión hallado el lunes en esa ciudad.

"Como ya saben, el camión pasó por un retén fronterizo, no fue inspeccionado porque la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones. Y como consecuencia, la Patrulla Fronteriza no tiene el poder de salvar esas vidas", dijo el Mandatario estatal en conferencia de prensa.

"Texas va a agregar puntos adicionales, el Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de revisión que empezará a apuntar a estos camiones como el que usaron esas personas que murieron (...) para asegurarnos de que tengamos una mejor capacidad de quizá detener esos camiones, de detener a los cárteles y a los traficantes que tratan de aprovecharse".

También anunció que se crearán dos equipos especiales para "detectar, persuadir y arrestar" a migrantes que intenten cruzar ilegalmente por su estado. Estos equipos, dijo, serán desplegados de manera inmediata en Eagle Pass y consistirán en 20 efectivos cada uno.

Otros equipos serán desplegados en otras zonas de Texas con altos cruces ilegales, agregó.

El Mandatario, que desde el año pasado lanzó una operación para detener migrantes bajo cargos de allanamiento, dijo que las muertes de los migrantes podían haberse prevenido si Biden cumpliera con la aplicación de la ley en la frontera.

"Por la manera en que la Administración Biden no aplica la ley está atrayendo a personas e incitando a la gente a esta amenaza, causando que pierdan su vida", acusó Abbott.

"Urjo al Presidente: detenga la pérdida de vidas. Tiene la habilidad para detener la pérdida de vidas si deja claro que nadie puede cruzar ilegalmente. Hay un camino legal, señor Presidente, en el que debe insistir y si hace eso tendrá un papel en reducir la pérdida de vidas".

En ese sentido, Abbot recordó que el camión en el que viajaban los migrantes pasó por un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza, pero dijo que como esta agencia no tiene recursos no detectó que había migrantes en la caja del camión.

"Muchas de estas vidas perdidas podrían haber sido prevenidas si Biden simplemente diera fondos a la Patrulla Fronteriza de EU e implementara las políticas que necesita", dijo Abbott.