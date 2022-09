´Mueven´ frontera al norte

La directora ejecutiva del grupo de ayuda Martha´s Vineyard Community Services finalizaba su día laboral el miércoles cuando vio a 48 inmigrantes con equipaje y mochilas afuera de su oficina. Tenían carpetas rojas con folletos de su organización.

Los inmigrantes venezolanos, que fueron trasladados en avión a la isla de Massachusetts desde San Antonio, Texas, por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, le dijeron que les habían dicho que iban a Boston.

DeSantis hizo así lo mismo que ha estado haciendo su compañero republicano, el gobernador de Texas Greg Abbott. Ambos han sorprendido a ciudades y estados liderados por los demócratas al enviar autobuses y aviones hasta allí llenos de migrantes. Proporcionar poca o ninguna información sobre los envíos es parte del plan de ambos gobernadores.

"Les dijeron (a los venezolanos) que tendrían un trabajo y una vivienda", afirmó Elizabeth Folcarelli, directora de Martha´s Vineyard Community Services, quien describió la búsqueda para encontrarles un techo como un "gran desafío".

Julio Henríquez, un abogado que se reunió con varios de los migrantes, dijo que "no tenían idea de adónde iban ni dónde estaban".

Los dos vuelos a Martha´s Vineyard hicieron escala en la Florida Panhandle, dijo Henríquez. Mientras estaban a bordo, los inmigrantes recibieron folletos y mapas de Massachusetts.

Venezolano Cleiver Rodríguez llegó a Manhattan en autobús pagado por Texas.

Trámites

Muchos de los venezolanos tienen citas con ICE el 19 de septiembre en San Antonio. A otros se les ordenó presentarse ante las autoridades de inmigración en dos semanas o tres meses en ciudades como Filadelfia y Washington.

Funcionarios estadounidenses le dijeron a Henríquez y otros abogados de inmigración que se pospondrían las citas de estos venezolanos con ICE. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario el viernes.

En San Antonio, Texas, una mujer hispana se acercó a los migrantes en un refugio administrado por la ciudad y los alojó en un hotel La Quinta Inn cercano, donde los visitaba todos los días con comida y tarjetas de regalo, dijo Henríquez. Prometió trabajos y tres meses de vivienda en Washington, Nueva York, Filadelfia y Boston.

La mujer, que se presentó a los migrantes como Perla, prometió apoyo para sus casos de inmigración, dijo Oren Sellstrom de Abogados por los Derechos Civiles.

La ciudad de San Antonio no estaba al tanto de los vuelos, dijo María Villagómez, administradora adjunta de la ciudad.

Pedro Luis Torrelaba, de 36 años, dijo que le prometieron trabajo, comida y vivienda. Pensó que se iba a Nueva York.

"No soy una víctima", dijo, expresando su gratitud a los residentes de Martha´s Vineyard por su hospitalidad. "Simplemente me siento engañado porque dijeron una mentira y al final no se ha llegado a nada".

El viernes los migrantes fueron trasladados voluntariamente a una base militar en las cercanías de Cape Cod. El gobernador Charlie Baker, republicano, dijo que activaría hasta 125 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts.

DeSantis dijo el viernes que la mayoría de los inmigrantes tenían la intención de ir a la Florida y que el viaje a Martha´s Vineyard era voluntario. No abordó las afirmaciones de los migrantes sobre haber sido engañados.

El gobernador de Florida defendió el hecho de recoger a los inmigrantes en Texas.

"Nuestra opinión es que hay que lidiar con esto desde el origen, y si tienen la intención de venir a Florida o muchos de ellos tienen la intención de venir a Florida, esa es nuestra mejor manera de asegurarnos de que terminan en una ciudad santuario", dijo.

La semana pasada, un niño de dos años que llegó en un autobús a Nueva York fue hospitalizado por deshidratación y una mujer embarazada en el mismo autobús sufría fuertes dolores, según activistas y funcionarios de la ciudad.

Son Fletados