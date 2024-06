Incendio amenazante en Ruidoso, Nuevo México

RUIDOSO, Nuevo México



Los vecinos de un pueblo en el sur de Nuevo México recibieron orden de abandonar sus hogares el lunes, sin tiempo de recoger pertenencias debido a un rápido incendio forestal.

"VÁYASE YA: No intente reunir pertenencias ni proteger su casa. Evacue de inmediato", indicaron en su sitio web y en redes sociales las autoridades de Ruidoso, una localidad de unos 7.000 habitantes, en torno a las 7 de la tarde.

La compañía eléctrica Public Service Company of New Mexico cortó la luz en parte del pueblo debido al incendio, que abarcaba unos 21,2 kilómetros cuadrados (8,2 millas cuadradas) y no estaba contenido, según dijo la División Forestal el lunes por la noche. La agencia dijo que había varias estructuras amenazadas y varias se habían perdido. Se había cerrado un tramo de la autopista 70 al sur del pueblo.

"Nos estábamos preparando para sentarnos a comer y llegó la alerta: evacúen ahora, no lleven nada ni piensen en empacar nada, simplemente evacúen", dijo Mary Lou Minic a KOB-TV. "Y en tres, cinco minutos, estábamos en el auto, marchándonos".

El incendio de South Fork comenzó el lunes en la Reserva Mescalero Apache, donde el presidente tribal emitió un decreto declarando el estado de emergencia. El fuego avanzaba por tierras de la reserva y del Servicio Forestal de Estados Unidos en torno a Ruidoso.

Un segundo fuego, designado como incendio, ardía en la reserva de Mescalero y al suroeste de Ruidoso. Para el lunes por la noche alcanzaba 11 kilómetros cuadrados (4,3 millas cuadradas) y no estaba contenido, según la división forestal.

Ruidoso se encuentra unos 121 kilómetros (75 millas) al oeste de Roswell, donde se habilitaron varios centros de evacuación.