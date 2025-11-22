Controlan incendio en una vivienda en el condado Starr

Un incendio que se desató alrededor de las 11:00 a.m. de este martes consumió una vivienda ubicada en la calle Nicolás López, en el sector este del Condado Starr, según confirmó la Oficina del Alguacil de esta jurisdicción.

Varios cuerpos de bomberos de la región acudieron al lugar para controlar las intensas llamas que afectaron la propiedad. De acuerdo con reportes oficiales, en el interior de la casa se encontraba la señora Carla López junto a sus seis hijos.

Un niño de 8 años fue quien alertó a la familia al percatarse de que el incendio comenzaba, lo que permitió la evacuación inmediata. Entre los menores se encontraban dos gemelos de 18 meses. El jefe del Departamento de Bomberos de La Casita, Martín Galván, confirmó que todos los ocupantes lograron salir ilesos y precisó que "estamos investigando las causas, en coordinación con el Jefe de Bomberos del Condado Starr".

Las autoridades locales están trabajando en la investigación de las causas del incendio. La Oficina del Alguacil y el Departamento de Bomberos colaboran para determinar los factores que llevaron al siniestro.

Afortunadamente, todos los ocupantes de la vivienda lograron salir sin lesiones. Este incidente resalta la importancia de la prevención de incendios y la necesidad de estar alerta ante situaciones de riesgo.



