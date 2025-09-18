Se incendia tráiler en autopista de Edinburg

Un tráiler se incendió la mañana de miércoles en la autopista I-69C (US 281) en dirección sur, sobre el paso elevado de la SH 107 (University Drive), informó el Departamento de Transportación de Texas. Según la ciudad de Edinburg, los frenos del tráiler se incendiaron, propagándose a las ruedas y la parte trasera del camión. A raíz del incidente la rampa de acceso, los carriles derecho y el central de la I-69C fueron cerrados por varias horas para poder limpiar la carretera y remover el tráiler de 18 ruedas.