Incendio de pastizal arrasa con 185 acres

LOS FRESNOS, Texas

Autoridades de emergencia informaron que un incendio de pastizal registrado este sábado en el municipio de Los Fresnos fue contenido sin que se reportaran daños a viviendas, aunque el fuego consumió aproximadamente 185 acres debido a las condiciones de sequía y viento.

El siniestro se desarrolló cerca de zonas habitacionales, lo que generó preocupación entre algunos residentes. Vecinos del área de Del Mar Heights señalaron que la cercanía del humo y las llamas encendió la alerta, aunque el fuego no alcanzó los hogares.

Para atender la emergencia, el Brownsville Fire Department acudió en apoyo al Los Fresnos Fire Department, luego de que se solicitara respaldo alrededor de la 1 de la tarde.

El jefe del Departamento de Bomberos de Brownsville, Jarrett Sheldon, informó que las labores se complicaron por la alerta de peligro de incendio, la vegetación seca, el tipo de pasto y un cambio en la dirección del viento, lo que obligó a modificar las tácticas de combate.

A pesar de las condiciones adversas, más de 30 bomberos lograron confinar el fuego a una sola zona, utilizando elementos naturales como canales para frenar su avance, hasta lograr su contención.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones ante el clima seco, ya que cualquier chispa puede provocar incendios de rápida propagación.

EVITAN UNA TRAGEDIA

El incendio registrado en Los Fresnos ocurre en un escenario de sequía prolongada y condiciones climáticas extremas, que elevan de forma significativa el riesgo de siniestros en zonas rurales y periurbanas del sur de Texas y la franja fronteriza.

La combinación de pastizales secos, vientos cambiantes y altas temperaturas convierte cualquier fuego en una amenaza potencial para comunidades cercanas, infraestructura y actividades productivas. Aunque en este caso no se reportaron viviendas dañadas, la rápida propagación de las llamas y la superficie afectada evidencian la vulnerabilidad de las zonas habitadas colindantes con áreas de vegetación.

El control del incendio evitó una tragedia mayor, pero dejó en claro que el margen de reacción es cada vez más estrecho cuando el fuego se combina con sequía y viento, factores que pueden convertir un incendio de pastizal en una emergencia de gran escala en cuestión de minutos.



