Incendio deja una familia sin hogar

EDCOUCH, Texas.- Un incendio consumió por completo la vivienda de la familia Domínguez Salas durante la mañana de este miércoles, dejando en la indigencia a doce menores de entre 4 y 16 años y a sus dos padres. El siniestro se registró alrededor de las 9:00 a.m. en esta localidad del Valle del Río Grande, mientras los niños se encontraban en la escuela y los adultos realizaban actividades fuera del hogar.

Una vecina alertó a Valentina Salas sobre las llamas que envolvían su propiedad. "¿Cómo es posible? ¡Si acabamos de salir de ahí!", fue la respuesta incrédula de la madre al recibir la noticia.

Al llegar al lugar, el esposo encontró la casa completamente consumida por el fuego. Las llamas no solo redujeron la estructura a escombros, sino que también destruyeron toda la ropa, calzado y pertenencias de la familia, dejándolos en situación de extrema vulnerabilidad a pocos días de la celebración de Acción de Gracias.

Al regresar de la escuela y contemplar las cenizas de lo que fuera su hogar, los menores rompieron en llanto al constatar la magnitud de la pérdida.