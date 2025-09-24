Asesta CBP fuerte golpe al tráfico de enervantes

LAREDO, Texas.- Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron narcóticos fuertes en varias acciones de cumplimiento durante el fin de semana que totalizaron más de $3,700,000 en valor en la calle.

"Las recientes incautaciones en el Puerto de Entrada de Laredo demuestran el compromiso inquebrantable de nuestros oficiales para proteger a nuestra nación de la amenaza de los narcóticos ilícitos", declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo. "Gracias a su vigilancia, experiencia y dedicación, interceptamos con éxito más de $3.7 millones en narcóticos fuertes en tan solo cuatro incidentes. Estas incautaciones resaltan el papel crucial que desempeña nuestro puerto para proteger a nuestras comunidades y garantizar la integridad de nuestras fronteras".

La primera incautación ocurrió el 19 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial, cuando un oficial de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 39 años que conducía un tractocamión Freightliner modelo 2011 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 32 paquetes con 34 kilos de fentanilo dentro del tractocamión comercial. Los narcóticos tienen un valor en la calle de $1,746,880.

Paquetes que contenían 74,78 libras de fentanilo incautados por oficiales de CBP en el Puente de Comercio Mundial.

Más tarde ese mismo día, en el Puente de Comercio Mundial, un oficial de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 46 años que conducía un camión Freightliner modelo 2011 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales descubrieron 20 paquetes con 20 kilos de fentanilo y cuatro paquetes con 0.45 kilos de cocaína dentro del camión comercial. Los narcóticos tienen un valor total en la calle de $1,074,096.

Ese mismo día, se produjo una tercera incautación en el Puente del Comercio Mundial, cuando un oficial remitió a un ciudadano mexicano de 48 años que conducía un tractor Kenworth de 2005 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 16 paquetes con 37.12 libras de cocaína y un paquete con 0.10 libras de fentanilo dentro del tractor comercial. Los narcóticos tenían un valor total en la calle de $498,236.

El 21 de septiembre, en el Puente Juárez-Lincoln, un oficial de la CBP remitió a un ciudadano estadounidense de 31 años que conducía una Dodge Ram 2014 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron ocho paquetes con 14.55 libras de heroína y 24 paquetes con 4.58 libras de metanfetamina entre sus pertenencias. Los narcóticos tienen un valor total en la calle de $405,165.

Los narcóticos incautados en las cuatro incautaciones tenían un valor total en la calle de $3,724,377. Además, la CBP incautó tres tractores y un vehículo. Los cuatro conductores en las incautaciones fueron arrestados. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando las incautaciones.