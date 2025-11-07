Incautan CBP de El Paso 263 kilos de narcóticos en puertos de entrada

EL PASO, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que trabajan en los puertos de entrada de la oficina de campo de El Paso incautaron 263,1 kilos de narcóticos durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Los narcóticos fueron descubiertos en espacios y compartimentos de siete vehículos de pasajeros que ingresaban por los puertos de entrada de Santa Teresa, Paso del Norte, Puente de las Américas e Ysleta. Entre los narcóticos decomisados se encontraban 81.44 kilos de cocaína, 10.68 kilos de fentanilo, 129.32 kilos de metanfetamina y 41.7 kilos de marihuana.

Mediante una combinación de detección canina, tecnología de inspección no intrusiva e inspecciones físicas, los agentes de la CBP descubrieron los narcóticos ocultos en estos vehículos particulares. Los siete casos fueron admitidos a trámite para su procesamiento federal o estatal.

"La vigilancia de nuestros oficiales ha resultado en múltiples decomisos de drogas esta última semana. Me alegra que nuestro equipo haya interrumpido estos intentos de contrabando y que estas sustancias peligrosas no lleguen más al interior de Estados Unidos", declaró Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo de CBP. "Algunos de estos casos incluyen cargamentos significativos, de entre 32 y 55 kilos cada uno".

Durante el año fiscal 2025, la Oficina de Campo de El Paso ha decomisado un total de 5,927 libras (2,688 kilos) de drogas ilegales.

LO DECOMISADO: