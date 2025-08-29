Incautan 730 mil dólares en metanfetamina

DEL RIO, Texas.- Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Del Río, incautaron más de $738,000 en metanfetamina en una sola acción de cumplimiento.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP se mantienen siempre alertas durante sus inspecciones diarias", declaró Liliana Flores, directora del Puerto de Entrada de Del Río. "Esta importante incautación de metanfetamina ejemplifica nuestro compromiso continuo con la seguridad fronteriza y con la seguridad de nuestras comunidades fronterizas".

La incautación ocurrió el 25 de agosto en el Puente Internacional de Del Río cuando un oficial de la CBP remitió una camioneta Dodge Ram modelo 2004, conducida por un ciudadano mexicano de 30 años, residente en Estados Unidos, para una inspección secundaria. Los oficiales realizaron la inspección del vehículo, que incluyó el uso de perros y un sistema de inspección no intrusiva. Tras un examen físico, los oficiales descubrieron ocho paquetes con un total de 81.70 libras de presunta metanfetamina, ocultos en bancos de piedra. La metanfetamina tiene un valor total estimado en la calle de $730,378.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Val Verde arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.