Decomiso récord de ´meta´

LAREDO, Texas .- Of iciales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad interceptaron un gran cargamento de presunta metanfetamina y confiscaron un envío valuado en más de 37 millones de dólares dentro de un camión comercial que transportaba rebabas de aluminio.

"Incautaciones como esta gran interceptación de metanfetamina ilustran no solo la gravedad de la amenaza de las drogas que nuestros oficiales de primera línea enfrentan todos los días, sino también su determinación y el uso eficaz de la tecnología y la interceptación para detener este veneno de inmediato", dijo Albert Flores, del Puerto de Entrada de Laredo.

El 29 de agosto, oficiales de la CBP asignados a la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad encontraron un camión comercial que ingresaba desde México con un cargamento de rebabas de aluminio.

Un oficial remitió el vehículo para una inspección más exhaustiva, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de cuatro sacos de presunta metanfetamina con un peso total de 4241 libras (1923,76 kg) ocultos dentro del cargamento. La metanfetamina tiene un valor estimado en la calle de $37,913,462.

La Oficina de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

DECOMISOS RECIENTES

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente Internacional Hidalgo, interceptaron $890,700 en presunta cocaína oculta dentro de un vehículo.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP encontraron a un conductor con una orden de arresto rutinaria pendiente y, tras una inspección más detallada del vehículo, descubrieron también una cantidad significativa de narcóticos fuertes", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo. "Incautaciones y detenciones como estas ilustran a la perfección nuestro compromiso continuo con la misión de seguridad fronteriza de la CBP".

El 5 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo encontraron una Dodge Durango que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. El oficial principal encontró una posible coincidencia con una persona buscada. En una inspección secundaria, se verificó la orden de arresto por una infracción de tránsito no extraditable contra el conductor.

Durante la inspección secundaria, los oficiales realizaron una inspección adicional del vehículo, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de 26 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 66.71 libras (30.26 kg) ocultos en el vehículo.

OTRO POR 13.233 MDD

Mientras tanto en Pharr, oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr interceptaron $13,233,900 en presunta metanfetamina oculta en un remolque.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre, cuando los oficiales de la corporación federal asentados en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr encontraron un tráiler que transportaba un cargamento comercial de brócoli, intentando ingresar a Estados Unidos desde México.

Un oficial de la CBP seleccionó el vehículo para su inspección, lo que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección condujo al descubrimiento de 488 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 1,480.40 libras (671.5 kg) ocultos en el techo del tráiler.