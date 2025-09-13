Decomisa la CBP más de 37 millones de dólares en meta

LAREDO, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad interceptaron un gran cargamento de presunta metanfetamina y confiscaron un envío valuado en más de 37 millones de dólares dentro de un camión comercial que transportaba rebabas de aluminio.

"Incautaciones como esta gran interceptación de metanfetamina ilustran no solo la gravedad de la amenaza de las drogas que nuestros oficiales de primera línea enfrentan todos los días, sino también su determinación y el uso eficaz de la tecnología y la interceptación para detener este veneno de inmediato", dijo Albert Flores, del Puerto de Entrada de Laredo.

El 29 de agosto, oficiales de la CBP asignados a la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad encontraron un camión comercial que ingresaba desde México con un cargamento de rebabas de aluminio.