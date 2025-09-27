Incauta CBP más de 13 mdd en metanfetamina

ROMA, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la instalación de carga del Puerto de Entrada de Roma interceptaron $13 millones de dólares en presunta metanfetamina oculta en un remolque de tractor que transportaba un cargamento de bebidas carbonatadas.

El 22 de septiembre, oficiales de la CBP en la instalación de carga del Puente Internacional Roma encontraron un tráiler que transportaba un cargamento comercial de refrescos carbonatados que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Un oficial de la CBP seleccionó el tráiler para su inspección, lo que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de presunta metanfetamina dentro del cargamento de bebidas, con un peso total de 1,473.65 libras (668.44 kg). La metanfetamina tiene un valor total estimado en la calle de $13,173,615.

"Esta gran incautación de metanfetamina ilustra la gravedad de la amenaza de las drogas que enfrentamos todos los días y la determinación de nuestros oficiales de primera línea de utilizar la tecnología y la experiencia para evitar que este veneno ingrese a nuestro país", dijo el Director del Puerto, Andrés Guerra, del Puerto de Entrada de Roma.

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautaron los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.



