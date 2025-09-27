Incauta CBP cocaína y ´meta´ en dos cargamentos separados

LAREDO, Texas

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron narcóticos fuertes en dos acciones de cumplimiento separadas que totalizaron más de $2,852,000 en valor en la calle.

La primera incautación se produjo el miércoles 24 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de la CBP remitió un camión Freightliner modelo 2025 que transportaba envíos exprés para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los agentes de la CBP descubrieron entre los embarques un total de 9.92 libras de presunta metanfetamina. Los narcóticos tienen un valor en la calle de $91,224.

La segunda incautación ocurrió el jueves 25 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial, cuando un oficial de la CBP remitió un tractor Kenworth modelo 2025 que transportaba un remolque con un cargamento de ladrillos de piedra para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 206.79 libras de presunta cocaína dentro de la mercancía. Los narcóticos tenían un valor en la calle de $2,761,096.

"Nuestros oficiales de la CBP en el Puerto de Entrada de Laredo continúan demostrando una vigilancia y dedicación excepcionales para proteger a nuestras comunidades de los peligros de los narcóticos ilegales", declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

"La interceptación de más de $2.8 millones en narcóticos fuertes en estas dos acciones de cumplimiento de la ley subraya nuestro compromiso de desmantelar las organizaciones criminales y proteger al público de sustancias nocivas. Estas incautaciones son un testimonio del arduo trabajo, la capacitación y la experiencia de nuestro personal de primera línea".

Los narcóticos incautados en ambas inspecciones tenían un valor total en la calle de $2,852,320. La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando las incautaciones.

Los agentes de la CBP descubrieron entre los embarques un total de 9.92 libras de presunta metanfetamina.



