Incauta CBP más de 738 mil dólares en cocaína en Puente Internacional Hidalgo

Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Hidalgo interceptaron más de 738 mil dólares en presunta cocaína en una acción de cumplimiento.

El 14 de octubre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo encontraron una camioneta Mitsubishi plateada que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. El vehículo fue seleccionado para una inspección más exhaustiva mediante equipo de inspección no intrusivo.

La inspección física condujo al descubrimiento de 22 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 55.34 libras (25.10 kg) ocultos en el vehículo. La cocaína tiene un valor estimado en la calle de 738,843 dólares.

“La experiencia de nuestros oficiales con nuestras herramientas y tecnología es insuperable, como lo ilustra esta interceptación de más de 738 mil dólares en narcóticos duros”, dijo el Director del Puerto Carlos Rodríguez, Puerto de Entrada de Hidalgo.

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautaron los narcóticos y el vehículo.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.



