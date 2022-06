Impulsa mexicana más diversidad en el espacio

{"quote":"Están yendo más allá de los límites que la mayoría de los seres humanos han ido y ese es un paso importante* Tabbetha Dobbins, Vicepresidenta de investigación"}

"Todos a mi alrededor —familia, amigos, maestros— seguía escuchando lo mismo: eso no es para ti", dijo Echazarreta a The Associated Press.

Echazarreta, de 26 años, demostrará que están equivocados el sábado cuando se una a una tripulación internacional diversa que abordará el quinto vuelo de pasajeros de Blue Origin, la empresa de viajes espaciales del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Ella y otros cinco, incluido Víctor Correa Hespanha, el segundo brasileño en viajar al espacio, despegarán desde Texas a bordo de un cohete New Shepard para un vuelo de 10 minutos. El vuelo automatizado debería alcanzar una altitud de aproximadamente 66 millas (106 kilómetros) antes de lanzarse en paracaídas en el desierto.

Echazarreta, cuyo vuelo es patrocinado por la organización sin fines de lucro Space for Humanity, será la primera mujer nacida en México y una de las mujeres más jóvenes en volar al espacio. Fue elegida entre más de 7,000 postulantes en más de 100 países.

El vuelo se produce cuando Blue Origin compite con SpaceX de Elon Musk y Virgin Galactic de Richard Branson por los dólares del turismo espacial y los esfuerzos destinados a aumentar la diversidad en los viajes espaciales, que durante mucho tiempo han estado dominados por hombres blancos.

De las más de 600 personas que han viajado al espacio desde el vuelo pionero de Yuri Gagarin en 1961, menos de 80 han sido mujeres y menos de tres docenas han sido negros, indígenas o latinos.

En abril, la astronauta de la NASA Jessica Watkins llegó a la Estación Espacial Internacional , la primera mujer negra a la que se le asignó una misión de larga duración allí.

A principios de este año, el administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció el primer plan de equidad de la agencia "para identificar y eliminar aún más las barreras que limitan las oportunidades en las comunidades desatendidas y subrepresentadas".

Tabbetha Dobbins, vicepresidenta de investigación y decana de la escuela de posgrado de la Universidad de Rowan, es miembro del grupo de trabajo del Instituto Estadounidense de Física destinado a aumentar la representación de estudiantes universitarios negros en física y astronomía. Ella le dijo a The Associated Press que el acceso al espacio, sin importar cuán breve sea el viaje, es importante.

"Están yendo más allá de los límites que la mayoría de los seres humanos han ido y ese es un paso importante", dijo Dobbins. "Es muy importante que todos se vean representados. Es enormemente impactante".

Pero Jordan Bimm, un historiador espacial de la Universidad de Chicago, dijo que queda por ver si el espíritu comercial de "espacio para todos" se convierte en realidad.

"La verdadera diversidad y acceso es diversidad y acceso sostenidos", dijo Bimm a The Associated Press. "Si queremos que la población de personas que van al espacio refleje realmente la diversidad humana en la Tierra, debemos repensar por qué vamos y quién tiene las llaves".

Mientras Echazarreta crecía en Guadalajara, México, se le decía que abandonara sus sueños de viajar al espacio.

´ESTO ES ALGO QUE NO PUEDEN SOÑAR´

Echazarreta, quien está cursando una maestría en ingeniería eléctrica después de un período en la NASA, dijo que las personas de otras culturas o de otras partes del mundo "sienten que esto no es para ellos, simplemente por el lugar de donde son o por el lugar al que pertenecen". nacieron, que esto automáticamente no es algo que puedan soñar o tener como meta".

"Escucho eso todo el tiempo, particularmente de América Latina", dijo Echazarreta, quien está emocionada de que su familia vea el lanzamiento, considerándolo un logro tanto de ellos como de ella.

Con este vuelo, los padres mexicanos ya no podrán decirles a sus hijas pequeñas que no pueden viajar al espacio.

En cambio, dijo, tendrán que responder: "Tú también puedes hacerlo".