Impulsa mexicana más diversidad en el espacio

"Todos a mi alrededor —familia, amigos, maestros— seguía escuchando lo mismo: eso no es para ti", dijo Echazarreta a The Associated Press.

Echazarreta, de 26 años, demostrará que están equivocados el sábado cuando se una a una tripulación internacional diversa que abordará el quinto vuelo de pasajeros de Blue Origin, la empresa de viajes espaciales del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Ella y otros cinco, incluido Víctor Correa Hespanha, el segundo brasileño en viajar al espacio, despegarán desde Texas a bordo de un cohete New Shepard para un vuelo de 10 minutos. El vuelo automatizado debería alcanzar una altitud de aproximadamente 66 millas (106 kilómetros) antes de lanzarse en paracaídas en el desierto.