Imploran a su fe para detener fuego forestal

Eileen Celestina García corrió por la montaña que domina el rancho de sus padres en el norte de Nuevo México, donde amigos y familiares se han reunido durante décadas y donde ella se ha sentado innumerables veces entre la quietud de los pinos Ponderosa.

Se estaba desatando un incendio forestal y García sabía que tenía solo unos minutos para comunicarse con sus padres y asegurarse de que evacuaran a tiempo. Sus manos rozaron los árboles mientras les hablaba, pensando que lo mínimo que podía hacer era ofrecerles gratitud y oración en caso de que no estuvieran allí cuando regresara.

"Estás tratando de no entrar en pánico, tal vez no sea real, solo pides milagros, pides que no afecte nuestro valle y se detenga", dijo.

Como muchas familias de Nuevo México, la de García está profundamente arraigada no solo en la tierra sino también en su fe católica. A medida que el incendio forestal más grande que arde en los EE. UU. avanza a través de los altos bosques alpinos y los pastizales de las montañas Sangre de Cristo, muchos en su camino han suplicado a Dios que intervenga en forma de lluvia y vientos tranquilos, y protección para sus vecinos y su amado paisaje. .

Se ha invocado a San Florián, patrono de los bomberos, a la Virgen María como madre santísima ya los diversos patronos de pueblos dispersos. El fuego ha recorrido durante varias semanas más de 678 kilómetros cuadrados (262 millas cuadradas), destruyendo decenas de hogares y obligando a miles de familias a evacuar.

Los vientos favorables recientemente ayudaron a los bomberos, pero se espera que las condiciones empeoren durante el fin de semana, con días consecutivos de advertencias de bandera roja. Los meteorólogos advirtieron sobre condiciones potencialmente históricas.

"No van a disminuir estos vientos", dijo John Pendergrast, asesor de recursos aéreos sobre el incendio.

En tiempos difíciles, los vecindarios mayoritariamente hispanos de clase trabajadora aquí también dependen de la comunidad y de las lecciones de quienes los precedieron. En pocas palabras, es querencia: amor por el hogar o apego a un lugar.

Algunos describieron cómo huían del incendio forestal e imaginaban los rostros de sus vecinos en los exuberantes valles a quienes habían ayudado a empacar heno, arreglar autos o recolectar leña.

"Uno de mis vecinos lo describió como que ver arder las montañas que nos rodean es realmente como ver arder a un ser querido", dijo Fidel Trujillo, cuya familia fue evacuada del pequeño pueblo de Mora. "Y no creo que eso sea ningún tipo de exageración".

La oración está entrelazada en todo, dice Trujillo, algo que se transmitió de generación en generación. Su papá ha marcado puntos a lo largo de las rutas de senderismo con cruces como un recordatorio de "pausarse, orar y dar gracias", dijo Trujillo.

Por la gracia de Dios, dijo, la casa de campo de su suegro en El Carmen sobrevivió al incendio, al igual que la casa de su infancia en Ledoux. No está seguro de su residencia actual en Mora en medio de un valle preciado por sus árboles de Navidad.

"A veces, cuando las cosas están más allá de tu control, tienes que apoyarte en esa fe", dijo Trujillo. "Eso es lo que es la fe".

Felicia Ortiz, presidenta de la junta de educación de Nevada, compró recientemente 14,5 hectáreas (36 acres) detrás de una de las iglesias misioneras para mantener las raíces en Nuevo México. La tierra se quemó, pero tiene la esperanza de que queden algunos árboles.

Cerca de allí, en la casa de su infancia en Rociada, recuerda pisotear la tierra para hacer ladrillos de adobe y pelar troncos que su familia cosechó para construir un granero. Ella y su hermana patinaron en un estanque congelado en el patio y descendieron en trineo por las colinas. Vieron salir la luna llena sobre un árbol junto a su casa de juegos mientras su padre tocaba "Bad Moon Rising" en vinilo.

INFUNDEN LA RELIGIÓN CATÓLICA

La religión se infunde en los hogares al otro lado de las montañas, donde las cruces cuelgan sobre muchas puertas. Los funcionarios electos y los directores de bomberos con frecuencia acreditaron la oración cuando los vientos se calmaron lo suficiente como para permitir que los bomberos controlaran mejor las llamas. Rezaron aún más cuando las cosas se pusieron difíciles. Algunos comenzaron novenas, u oraciones de nueve días, y alentaron a familiares y amigos a unirse.

La preservación de la fe en esta región fue algo por necesidad. Los españoles se asentaron en la zona hace siglos, pero la Iglesia Católica como institución estaba muy lejos. Incluso ahora, los diáconos y sacerdotes rotan entre las iglesias misioneras para la Misa o para realizar los sacramentos. Personas como Trujillo y su esposa sirven como mayordomos o cuidadores de esas iglesias.