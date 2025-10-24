Hidalgo County asegura continuidad de servicios

Hidalgo County, Texas.- Las autoridades del Condado de Hidalgo informaron que se mantienen en alerta y monitoreo constante ante el cierre parcial del gobierno federal, con el propósito de evaluar los posibles impactos que esta situación pudiera tener en los programas financiados con fondos federales que atienden a miles de familias del condado.

El juez del Condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, señaló que, por el momento, todos los servicios esenciales continúan operando con normalidad, y que existe una comunicación permanente con las agencias estatales y federales para garantizar que ningún residente quede desatendido.

"Por ahora, los servicios esenciales permanecen disponibles", afirmó el juez Cortez. "Estamos en constante comunicación con nuestros socios estatales y federales para asegurarnos de que nuestros residentes sigan recibiendo la asistencia que necesitan. Si ocurre algún cambio, lo informaremos de inmediato".

Entre los programas que podrían verse afectados en caso de prolongarse el cierre federal, se encuentran el Programa para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Programa Head Start del Condado de Hidalgo, el Programa Urbano del Condado y la Agencia de Servicios Comunitarios (CSA), que brindan apoyo vital en materia de nutrición, educación temprana, vivienda y asistencia social.

Las autoridades locales enfatizaron que, aunque hasta el momento todos los servicios permanecen activos, el Condado de Hidalgo continuará monitoreando la situación día a día y evaluando los recursos disponibles para mitigar cualquier posible interrupción.

Asimismo, el gobierno del condado reitera su compromiso con la transparencia y la comunicación oportuna con la comunidad, asegurando que cualquier actualización será difundida a través de sus canales oficiales.

"Entendemos la preocupación de las familias que dependen de estos programas", añadió Cortez. "Nuestro deber es mantenerlos informados y preparados para cualquier eventualidad, mientras seguimos trabajando para proteger los servicios que más necesitan nuestros residentes".

El Condado de Hidalgo invita a la población a mantenerse al tanto de los comunicados oficiales y a seguir sus redes sociales para recibir información actualizada conforme se desarrolle la situación a nivel federal.